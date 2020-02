Le Poco X2 est officiel, toutes les caractéristiques et les prix

Comme prévu, la marque Poco a officiellement présenté le nouveau smartphone Poco X2, successeur du Pocophone F1 sorti l’an passé. Il partage sa fiche technique avec le Xiaomi Redmi K30. En voici tous les détails.

C'est d'abord en Inde que la marque Poco, connue sous le nom Pocophone en France a été soutenue par le constructeur chinois Xiaomi. Désormais, elle compte voler de ses propres ailes et présente officiellement le nouveau smartphone Poco X2. Il s’agit d’un mobile qui n’aurait peut-être pas ce nom lors de sa commercialisation en France et qui affiche un très grand nombre de similitudes avec le récent Xiaomi Redmi K30.

Le même écran percé avec double capteur photo

Le smartphone Poco X2 se présente avec le même design que son cousin Redmi K30. Il est équipé d’un écran de 6,67 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels au format 20:9. La surface d’affichage est percée dans le coin supérieur droit pour laisser la place à deux capteurs photo frontaux, comme sur le Samsung Galaxy S10+, par exemple. La dalle est de type IPS. Elle offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz ce qui promet une fluidité exemplaire.

Processeur identique mais avec un système de refroidissement

Comme le Redmi K30, le Poco X2 embarque une puce Qualcomm Snapdragon 730G associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 64 jusqu’à 256 Go utilisant le système de fichiers UFS 2.1. Il y a un système de refroidissement liquide qui n’est pas présent sur le Redmi K30. La batterie a une capacité de 4500 mAh ce qui permet au constructeur d’annoncer une autonomie de 2 jours. L’appareil peut être rechargé rapidement à 27 W à raison d’une heure seulement pour une charge complète, selon le fabricant. Notez la présence d’un port audio jack pour brancher un casque.

4 capteurs photo au dos

Côté photo, la partie avant se dote de deux capteurs de 20 et 2 mégapixels. Le second étant là pour calculer les profondeurs de champ et optimiser les portraits. À l’arrière, il y a 4 capteurs. L’objectif principal s’appuie sur un module de 64 mégapixels (Sony IMX686) tandis qu’un capteur de 8 mégapixels s’occupe de faire de l’ultra grand angle, un autre de 2 mégapixels est présent pour faire des prises de vue macro et un dernier sert aux portraits.

Le nouveau smartphone Poco X2 sera prochainement disponible en Inde. Il est décliné en violet, rose ou bleu. La version 6 Go + 64 Go sera proposée à 200 € HT environ. Comptez sur un prix de 255 € HT environ pour le modèle embarquant 8 Go + 256 Go. Pour la France, il est encore très délicat de dire quel sera le smartphone qui sera commercialisé. En effet, il est possible que le Redmi K30 soit disponible chez nous sous le nom de Mi 10T étant donné que le Redmi K20 était sorti sous l’appellation Mi 9T… Le Poco X2 deviendra-t-il le Pocophone F2 ?? Nous devrions en savoir un peu plus lors du MWC de Barcelone.