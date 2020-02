Crosscall présente 3 nouveaux smartphones résistants aux chocs, la gamme Core

La société française Crosscall a officiellement présenté sa nouvelle gamme de smartphones durcis. Composée de 3 modèles (Core-X4, Core-M4 et Core-M4 Go) répondant aux normes militaires, ils sont prêts à vous accompagner partout même dans les endroits les plus hostiles.

Spécialiste dans la conception et la fabrication de smartphones antichocs, Crosscall propose depuis quelques années maintenant des appareils capables de résister à de très basses températures (-25°C), de très hautes (+50°C) et sont certifiés IP68. Cela signifie qu’ils peuvent être submergés pendant plus d’une heure dans un liquide sans subir le moindre dommage. En outre, ils ont étanche à la poussière et sont également passés la certification militaire MIL STD 810G. Ils peuvent ainsi supporter des chutes de 2 mètres de hauteur, sans se briser.

Sûr de son coup, le constructeur garantit ses smartphones 3 ans.

Core-X4, le plus haut de gamme

Le nouveau smartphone Crosscall Core-X4 est le modèle le plus haut de la gamme. Il succède au Action-X3. Il s’appuie sur un écran de 5,45 pouces utilisable avec des gants ou des doigts mouillés affichant une définition de 720x1440 pixels. Au format 18:9, il offre, selon son fabricant une luminosité de 450 cd/m². Il profite d’un processeur Qualcomm Snapdragon 450 octo-core cadencé à 1,8 GHz associé à 3 Go de mémoire vive et 32 Go d’espace de stockage interne extensibles via une carte micro SD jusqu’à 512 Go.

Des fonctions bien pensées

Il y a une prise audio jack pour brancher un casque. Le mobile est bien entendu Wi-Fi et Bluetooth. Il profite également du NFC pour un appareillage rapide et facile avec des dispositifs compatibles. Grâce à ce standard, il est possible de payer ces achats directement avec le mobile sur un TPE classique. La radio FM fait aussi partie des fonctionnalités ainsi qu’une option SOS et une lampe torche facilement activable. Il est possible d’insérer deux cartes SIM et une carte mémoire simultanément dans le tiroir prévu à cet effet.

Comptez sur 2 capteurs photo…en tout

Côté photo, le smartphone Crosscall Core-X4 embarque un capteur de 48 mégapixels utilisant la technologie Fusion4. Celle-ci doit optimiser les photos aussi bien en cas de faible luminosité que de trop forte lumière sur la scène à photographier. La caméra frontale dispose d’un capteur de 8 mégapixels pour se prendre en selfie. Notez la présence d’un lecteur d’empreinte digitale, sur l’un des profils et deux boutons aux fonctions personnalisables.

Le smartphone Crosscall dispose d’une batterie d’une capacité de 3850 mAh. Il mesure 161x78x13 mm pour un poids de 226 grammes. Il n’y a qu’une seule version : noire. Le mobile est animé par le système Android 9 Pie de Google. Il sera très prochainement disponible pour 450 euros environ.

Core-M4, une histoire de compacité

Le smartphone Crosscall Core-M4 veut concentrer les fonctions essentielles. Il se présente sous une forme particulièrement compacte. En effet, il mesure 150,6x72x12,7 mm pour un poids de 205 grammes, selon son fabricant. Il dispose d’un écran utilisable avec les doigts mouillés ou des gants qui mesure 5 pouces. Il affiche une définition de 480x960 au format 18:9. Il est certifié IP68 et répond à la norme MIL STD 810G, comme le Core-X4.

Grande résistance mais petit processeur

Le Crosscall Core-M4 dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 215 associé à 2 Go de mémoire vive et 32 Go d’espace de stockage extensibles avec une carte micro SD jusqu’à 256 Go. Il peut accepter aussi deux cartes SIM dans le logement prévu à cet effet. Sa batterie a une capacité de 3000 mAh. Il est Wi-Fi, Bluetooth et NFC. Il dispose de la radio FM et d’une fonction SOS.

Pour faire des photos, le Crosscall Core-M4 est équipé d’un capteur frontal de 2 mégapixels et d’un capteur au dos de 12 mégapixels avec mise au point automatique. Il y a un connecteur audio jack 3,5 mm pour brancher un casque et une prise USB Type C pour recharger la batterie. Le mobile est animé par Android 9 et prochainement disponible pour 300 euros environ.

Core-M4 Go avec Android Go à l’intérieur

Enfin le modèle Crosscall Core-M4 Go est tout aussi résistant que les précédents. Il embarque les mêmes composants que le Core-M4 mais avec seulement 1 Go de mémoire vive et 8 Go d’espace de stockage interne extensibles. Il est animé par une version Android allégée. Il est proposé à 220 euros environ.