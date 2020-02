Oppo Reno 3 Pro : une finition différente du smartphone pour son lancement en Inde

La marque Oppo a récemment annoncé la disponibilité des nouveaux smartphones Reno 3 et Reno 3 Pro pour le marché chinois. Mais en Inde, pour son lancement, il sera proposé avec une finition inédite du moins pour la version la plus haut de gamme de cette série.

Le pronostiqueur Ishan Agarwal vient de publier sur Twitter un message montrant une version du Oppo Reno 3 Pro dont les finitions diffèrent de celles proposées sur le modèle prévu pour le marché chinois. Il ajoute que ce mobile sera d’abord lancé en Inde puis fera progressivement son entrée sur d’autres marchés ensuite.

Un écran large 90 Hz

Sinon, techniquement, le smartphone Oppo Reno 3 Pro sera équipé d’un écran OLED de 6,5 pouces affichant une définition Full HD+. Il profitera d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz avec le support de la norme HDR10+. Il intègrera un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran afin de le déverrouiller. Il sera animé par le système de Google, Android 10 avec une surcouche logicielle ColorOS 7.0.

Du Snapdragon 765G à l’intérieur

Techniquement, le smartphone s’appuiera sur un processeur Qualcomm Snapdragon 765G conçu notamment pour optimiser les performances en cas de gaming. Il est associé à un maximum de 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 256 Go extensibles. Sa batterie compte sur 4025 mAh avec la possibilité de chargement rapide de 30 W grâce à la technologie VOOC 4.0.

4 caméras au dos

Pour prendre des photos, le Oppo Reno 3 Pro s’appuie sur 4 caméras à l’arrière. Le capteur principal est un Sony IMX586 de 48 mégapixels. Il y a aussi un téléobjectif de 13 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un dernier de 2 mégapixels. Le combiné sera 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, NFC et il y a un connecteur USB Type C pour le recharger ou le synchroniser.