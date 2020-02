Motorola annonce le Moto G8 Power avec une batterie 5000 mAh

Un peu avant le MWC, la marque Motorola annonce l’arrivée sur le marché du nouveau smartphone Moto G8 Power à partir du 20 février 2020. Proposé à un prix particulièrement abordable de 250 €, il dispose d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh, de quoi tenir trois jours, selon le fabricant.

La gamme des mobiles Motorola Moto G semble bien se porter. En effet, le constructeur américain célèbre les 100 millions d’unités vendues à travers le monde dans cette série qui compte déjà dans ses rangs les Moto G8 Play et Moto G8 Plus et en ajoute un nouveau modèle, le G8 Power. Après quelques fuites sur la toile concernant sa fiche technique, sa commercialisation est désormais officielle.

Une batterie de 5000 mAh

L’une des grandes forces de ce nouveau smartphone Moto G8 Power, c’est sa batterie. D’une capacité de 5000 mAh, elle offrirait jusqu’à 3 jours d’autonomie avec une seule charge. Le constructeur annonce que cela permet d’écouter jusqu’à 188 heures de musique ou de regarder des séries pendant 21 heures. Le mobile supporte la charge rapide TurboPower 15 Watts et est livré avec une alimentation idoine.

Large écran pour une bonne vision

Sinon, le Moto G8 Power s’appuie sur un écran « Max Vision » de 6,4 pouces utilisant la technologie IPS et affichant une définition de 1080x2300 pixels. Il est au format 19:9 et dispose d’un poinçon dans le coin supérieur gauche pour laisser la place à un capteur frontal qui embarque 16 mégapixels avec la technologie Quad Pixel pour capturer un maximum de lumière même en cas de conditions d’éclairage difficiles.

Pas moins de 4 capteurs au dos pour les photos

Pour les autres capteurs, au dos, nous pouvons compter sur la présence d’un objectif principal avec 16 mégapixels à ouverture f/1,7, d’un capteur dédié aux prises de vue en mode macro de 2 mégapixels permettant une distance de mise au point de seulement 2 cm du sujet. Il y a aussi un capteur de 8 mégapixels pour faire de l’ultra grand angle jusqu’à 118 degrés et un dernier capteur de 8 mégapixels pour zoomer.

Snapdragon 665 avec (seulement) 4 Go de RAM

Techniquement, le smartphone Motorola Moto G8 Power utilise un processeur Qualcomm Snapdragon 665 associé à 4 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 64 Go qui peut être étendu grâce à l’intégration d’une carte micro SD (jusqu’à 512 Go). Le mobile supporte deux cartes SIM. Il est Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, mais ne propose pas de NFC. Motorola annonce qu’il est protégé contre les éclaboussures ou la pluie, mais pas contre l’immersion totale dans un liquide. Il mesure 155,95x75,84x9,63 mm pour un poids de 197 grammes. Notez la présence d’un lecteur d’empreinte digitale situé au dos de l’appareil.

Android 10 sans surcouche logicielle

Le Moto G8 Power est animé par le système Android 10 sans aucune surcouche logicielle comme le propose Motorola sur les autres appareils de la série. Il intègre Google Assistant et propose les « gestes Moto » comme la capture d’écran rapide, l’accès instantané à la lampe torche, le retournement pour ne pas déranger, etc. Il dispose aussi de deux haut-parleurs pour un son stéréo en façade et offre une prise jack 3,5 mm pour connecter un casque ou un système audio.

Le smartphone Motorola Moto G8 Power sera disponible en boutique à partir du 20 février 2020 au tarif public conseillé de 250 euros.