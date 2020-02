Samsung Galaxy A11 : une image montre les 3 capteurs photo au dos

Alors que tout le monde retient son souffle pour la présentation officielle des smartphones Galaxy S20 et Galaxy Z Flip, une image a fuité sur la toile. Elle dévoile les trois capteurs photo du futur Galaxy A11.

L’annonce pour présenter officiellement le smartphone Samsung Galaxy A11 ne devrait plus tarder. En effet, il semble que l’appareil passe actuellement les dernières certifications techniques avant une mise en lumière de ces lignes extérieures et de l’intégralité de sa fiche technique. Fin janvier, nous avons effectivement présenté le document de certification américaine FCC dévoilant quelques caractéristiques dont trois capteurs au dos et une batterie d’une capacité de 4000 mAh.

Une configuration à trois capteurs confirmée

Après le document officiel, nous avons pu voir sur Internet ce qui pourrait tout à fait être une image volée du futur smartphone Samsung Galaxy A11. Révélée par le site 91mobiles, elle montre clairement une configuration à trois capteurs photo au dos de l’appareil en position verticale. Rappelons aussi la présence d’un lecteur d’empreinte digitale, toujours au dos qui permet de déverrouiller le mobile en posant le doigt dessus.

La même batterie que le Galaxy A10, mais plus d’autonomie

Cette association de trois capteurs est une sérieuse évolution par rapport à son successeur, le Galaxy A10 qui n’en propose qu’un seul. En outre, même si la batterie a une capacité identique, elle devrait tout de même permettre d’obtenir une autonomie plus importante notamment grâce à l’intégration d’une puce plus économe, à priori, un Qualcomm Snapdragon 625 associé à 2 Go de mémoire vive, mais aussi à l’optimisation du système et de l’interface développée par Samsung One UI 2.0.

Vers une présentation imminente

Pour le moment, les informations concernant le Galaxy A11 sont encore très rares. Cependant, aux vues des éléments dont nous disposons, nous pensons que sa présentation officielle ne devrait plus tarder. Il est possible que le constructeur fasse une annonce lors du MWC de Barcelone, si toutefois Samsung envoie bien une délégation sur place étant donné que plusieurs fabricants ont déjà annulé leur présence à cause du coronavirus.