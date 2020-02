Oppo dépose le brevet d’un smartphone doté d’un stylet qui permet de passer des appels

Jusqu’à présent, Samsung faisait cavalier seul avec ses smartphones à stylet Galaxy Note. Mais la donne pourrait bien changer puisque le constructeur chinois Oppo a déposé un brevet visant à développer un mobile associé à un stylet dont les fonctions semblent particulièrement intéressantes dont celle de pouvoir passer des appels.

Samsung a réussi depuis plusieurs années à imposer sa série de smartphone haut de gamme Galaxy Note avec le stylet S Pen. Aussi, d’autres constructeurs s’y sont déjà essayés comme LG, par exemple mais sans atteindre le succès de son éternel concurrent sud-coréen. Récemment, Motorola a annoncé la mise sur certains marchés d’un modèle, le Moto G8 Stylus qui sera aussi accompagné d’un tel accessoire. Cette fois, c’est Oppo qui fait parler de lui avec la découverte d’un brevet déposé par la firme chinoise en mai 2019.

Pour accompagner un smartphone ou une tablette ?

Le document présente plusieurs schémas de ce qui pourrait aussi bien être un smartphone qu’une tablette tactile. En effet, le croquis montre le stylet qui se glisse sur le profil supérieur de l’appareil principal, là où, la surface est la plus courte. Pas sûr que les mobiles d’aujourd’hui aient une largeur suffisante pour accueillir cet accessoire. Dès que le stylet est connecté, il se recharge automatiquement.

Une batterie intégrée

Le stylet proposé par le brevet Oppo embarquerait une batterie, contrairement au S Pen de Samsung. En effet, ce dernier se contente de ce que l’on pourrait appeler un super condensateur qui ne peut pas stocker beaucoup d’énergie. Celui-ci se charge et se décharge rapidement (40 secondes pour la première opération et quelques minutes pour la seconde). Le fait d’intégrer une batterie permet de pouvoir avoir une utilisation plus longue de l’accessoire.

Le stylet Oppo serait doté d’une connectivité Bluetooth. Celui permet d’offrir de nombreuses possibilités d’interaction comme de contrôler certains composants à distance comme l’objectif de la caméra du smartphone pour déclencher la photo ou encore faire défiler les pages d’une présentation, par exemple, simplement avec le stylet dans la main.

Un microphone et un haut-parleur pour appeler

Le site LetsGoDigital qui a repéré le brevet déposé par Oppo indique que le stylet proposé par le constructeur chinois pourrait aller plus loin que le S Pen actuel de Samsung. En effet, il semblerait qu’il intègre un microphone et un haut-parleur. Ces éléments offrent la possibilité d’appeler, d’être appelé, mais surtout de converser depuis le stylet, sans avoir à passer par le smartphone. Le volume de la sonnerie peut être réglé grâce à deux boutons présents sur le stylet.

Le fait de pouvoir appeler un correspondant depuis un stylet n’est pas nouveau puisque Samsung, lui-même proposait cette fonctionnalité avec un stylet Bluetooth S HM5100 conçu au moment de la sortie de la tablette Galaxy Note 10.1, en 2014. L’accessoire était assez épais et petit à petit, le constructeur sud-coréen a préféré se concentrer sur la finesse et des fonctions productives pour son accessoire.