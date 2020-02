Samsung présente le Galaxy S20

La nouvelle série des smartphones Samsung Galaxy S20 a officiellement été présentée lors d’une conférence à San Francisco. Trois modèles composent cette gamme, le Galaxy 20 Ultra, le Galaxy S20 Plus et le Galaxy S20.

C’est au cours d’un événement Unpacked 2020 que Samsung a pu faire le show avec la présentation officielle de la nouvelle série de smartphones haut de gamme, Galaxy S20. Outre les modèles Galaxy S20 Ultra et Galaxy S20 Plus qui ont accompagné cette présentation, le constructeur propose également le Galaxy S20 (tout court). Plus compact, il se veut aussi plus « abordable » que ses ainés puisque son prix démarre à 909 euros … tout de même.

Un écran 6,2 pouces Super AMOLED

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S20 est conforme aux attentes et aux images que nous avions pu réunir jusqu’ici. En effet, l’appareil se targue d’un écran qui occupe une très large surface en façade. Il mesure 6,2 pouces en diagonale contre 6,7 pouces pour le S20 Plus et 6,9 pouces pour le géant S20 Ultra. Il affiche une définition de 1440x3200 pixels utilisant la technologie Super AMOLED. À la manière des Galaxy Note 10, il arbore un poinçon en haut au centre pour le capteur photo frontal qui embarque 10 mégapixels (comme pour le Galaxy S20 Plus, mais contre 40 mégapixels pour le S20 Ultra).

3 capteurs photo au dos

La photo est une partie importante pour les utilisateurs et donc pour le constructeur. Aussi, le Galaxy S20 profite d’un capteur principal de 64 mégapixels et de deux autres de 12 mégapixels pour faire du grand angle et permettre de zoomer. Le mobile est capable d’enregistrer des vidéos avec une définition 8K à 30 images par seconde, c’est une première. Le S20 bénéficie d’un zoom hybride 30x, comme le S20 Plus. Le modèle S20 Ultra peut atteindre un niveau de zoom 100x.

Il y a aussi le mode de prise de vue Single Take qui permet de prendre des photos d’un clic dans une multitude de formats afin de saisir l’instant sans avoir à se soucier des réglages ou du moment précis. Le mobile se charge de sélectionner les meilleurs clichés.

Une puce maison Exynos 990

Le smartphone est animé par le même processeur que les S20 Plus et S20 Ultra : un Exynos 990 avec un circuit graphique Mali-G77 MP11 et associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon les versions choisies. En outre, il y a un espace de stockage total de 128 ou 256 Go, sans compter la partie occupée par le système et les applications préinstallées. Le Galaxy S20 s’appuie sur Android 10 avec les services Google et la surcouche logicielle développée par le constructeur, One UI 2.0.

Le Galaxy S20 est doté du Wi-Fi 6 avec du Bluetooth 5.0 et du NFC. Il profite d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran avec la technologie Supersonic. Il y a un connecteur USB Type C pour recharger la batterie. Celle-ci dispose d’une capacité de 4000 mAh. À titre de comparaison, le Galaxy S20 Plus profite de 4500 mAh et il y a 5000 mAh pour le S20 Ultra. Il pèse 163 grammes. Il a des dimensions de 151,7x69,1x7,9 mm.

Le Samsung Galaxy S20 sera décliné en version 4G et 5G. Il est proposé en 4 finitions : Cosmic Black, Cosmic Gray, Cloud Pink ou Cloud Blue. Son prix de départ est de 909 euros.