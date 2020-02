Samsung dévoile le Galaxy S20 Ultra et son zoom x100

Il s’agit du modèle le plus haut de gamme du constructeur. Celui-ci l’a exempt de tout compromis et utilise les toutes dernières technologies pour en faire son vaisseau amiral pour l’année à venir.

Comme nous le pensions, le nouveau smartphone Galaxy S20 Ultra est accompagné de ses petits frères, les Galaxy 20 et Galaxy S20 Plus. La version Ultra est clairement la plus aboutie même si elle s’appuie sur un design similaire aux autres. En outre, elle profite d’une configuration photo de toute dernière génération. En effet, le Galaxy S20 Ultra est équipé d’un capteur photo 108 mégapixels utilisant la technologie 9 Binning 1 qui permet d’engranger un maximum de détails. Avec une telle définition, il est possible d’agrandir la photo ou de la recadrer sans perte de qualité. C’est donc l’une de ces plus grandes forces.

Zoomez jusqu’à 100x

À côté, il y a aussi un capteur de 48 mégapixels, un autre de 12 mégapixels pour faire des photos ultra grand angle et un autre capteur pour calculer les profondeurs de champ et ainsi optimiser les prises de vue en mode portrait. Il y a aussi un zoom hybride 10x ainsi qu’un zoom numérique Space Zoom 100x là où la version Galaxy S20 Plus s’arrête à 30x. Enfin, le capteur frontal embarque 40 mégapixels à l’avant, en haut, au centre de l’écran.

Très grand écran de 6,9 pouces

La surface d’affichage proposée par le Samsung Galaxy S20 Ultra est particulièrement grande. En effet, elle mesure 6,9 pouces en diagonale. Comme ses petits frères, il utilise la technologie Dynamic AMOLED et Infinity-O pour des noirs extrêmement profonds. Il profite d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, cache un lecteur d’empreinte ultrasonic en dessous et supporte la norme HDR10+ (comme les autres Galaxy 20). L’écran affiche une définition de 1440x3200 pixels au format 20:9.

Batterie 5000 mAh

Le Galaxy S20 Ultra est animé par la même puce que les autres S20, l’Exynos 990 de Samsung associé à 12 Go de mémoire vive (RAM) comme cela avait été observé. Comptez sur une capacité de stockage interne de 128 Go extensibles jusqu’à 1,5 To grâce à une carte microSD. Sa batterie fait 5000 mAh. Elle supporte la charge ultra rapide 45 Watts et la charge par induction. L’appareil est certifié IP68.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy 20 Ultra sera disponible à partir du 13 mars pour un prix de 1349 € en version 5G. Une version embarquant 16 Go devrait aussi être prochainement disponible sur le marché. L’appareil sera décliné en finition Cosmic Black (noir) ou Cosmic Gray (gris). Notez que les précommandes sont ouvertes jusqu’au 8 mars. Pendant cette période, le constructeur offre une paire d’écouteurs Galaxy Buds+.