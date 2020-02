Le Samsung Galaxy S20+ est officiel

Après plusieurs mois de rumeurs, fuites et projections plus ou moins sérieuses, le constructeur sud-coréen a enfin levé le voile sur les nouveaux smartphones Galaxy S20. Voici tous les détails du Galaxy S20 Plus l’un des modèles les plus haut de gamme de cette série.

Samsung a présenté aujourd’hui les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra , des smartphones qui misent sur la photographie et la vidéo sur mobile. Les trois modèles seront des pionniers de la 5G et les Galaxy S20 et S20+ seront également proposés en version 4G.

Un écran 6,7 pouces ultra fluide

L’écran du Galaxy S20 Plus mesure 6,7 pouces. Il profite d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, comme pour le Galaxy S20 et le Galaxy S20 Ultra. Il utilise la technologie Dynamic AMOLED et occupe encore plus de place que dans les précédentes versions. Il affiche une définition de 1440x3200 pixels. Le smartphone mesure 161,9x73,7x7,8 mm pour un poids de 186 grammes. Il est Wi-Fi 6 et Bluetooth 5. Il est bien entendu compatible NFC et dispose d’une prise USB Type C pour sa recharge. Il est certifié IP68.

Appareil photo 64 mégapixels

Proposé aussi bien en version 4G que 5G, le nouveau smartphone Samsung Galaxy S20 Plus mise beaucoup sur la photo, comme ses frères. En effet, le constructeur l’a équipé d’un capteur photo principal de 64 mégapixels d’une taille de 1/1,76 afin qu’il puisse capturer un maximum de lumière. Il y a également un objectif spécialement dédié à l’agrandissement. Ce capteur baptisé Space Zoom est capable de zoomer jusqu’à 3x sans aucune perte et jusqu’à un maximum de 30x.

Les deux autres capteurs sont des 12 mégapixels dont un sert à faire des photos ultra grand angle. Ils sont conçus pour proposer une luminosité maximale en cas de faibles conditions d’éclairage. Notez aussi la présence d’un capteur de calcul de profondeur de champ. Il n’est pas présent sur le Galaxy S20. Le capteur frontal est derrière un poinçon en haut, au centre de l’écran ce qui permet de réduire au minimum sa nuisance. Il embarque 10 mégapixels. En façade aussi, mais sous l’écran, on trouve le lecteur d’empreinte digitale qui permet de déverrouiller le mobile.

Single Take, ne loupez plus jamais rien

Avec ces capteurs, les smartphones Samsung Galaxy S20 sont capables d’utiliser le mode de prise de vue inauguré par le constructeur : Single Take. Il s’agit d’offrir la possibilité de prendre des photos et des vidéos dans une multiplicité de formats. L’utilisateur n’a donc pas à se soucier du cadrage ou des paramètres de l’application. C’est l’intelligence artificielle qui se charge de tirer le meilleur des situations prises qu’il s’agisse de photo ou de vidéo. L’idée est de capturer en un clic l’essence des moments de l’utilisateur pour qu’il puisse les partager sur les réseaux sociaux.

Filmez en 8K

Les smartphones Galaxy S20 sont capables de filmer avec une définition 8K. Les clips ainsi réalisés pourront être directement mis en ligne sur la plateforme de partage YouTube, là aussi pour du partage. Notez l’intégration d’un nouveau stabilisateur d’images qui, selon le constructeur, est deux fois plus efficace que celui embarqué dans les précédents modèles de smartphones Samsung. Cette captation en 8K est possible grâce aux capteurs, mais également et surtout à la puce qui anime le Galaxy S20 Plus.

Un SoC montre de puissance et une grosse batterie

Il s’agit d’un processeur Samsung Exynos 990 fabriqué par Samsung et gravé en 7 nm. Il est associé à 8 Go de mémoire et un espace de stockage de 128 Go extensibles grâce à une carte micro SD. Nous pouvons compter sur une batterie d’une capacité de 4500 mAh. Celle-ci supporte le système de recharge rapide (25 Watts). Seule la version Ultra propose une recharge ultra rapide (45 Watts).

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S20 Plus sera disponible en France à partir du 13 mars 2020 à un prix de 1009 € avec 8 Go de RAM et à 1109 € embarquant 12 Go. Il sera décliné en trois finitions : Cosmic Black (noir), Cosmic Gray (gris) ou Cloud Blue (bleu). Notez que les précommandes sont ouvertes jusqu’au 8 mars. Pendant cette période, le constructeur offre une paire d’écouteurs Galaxy Buds+.