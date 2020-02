Xiaomi Mi 10 officiel : Snapdragon 865 et capteur photo 108 mégapixels

Comme prévu, ce jeudi en Chine, le constructeur chinois Xiaomi a présenté officiellement son nouveau modèle Mi 10 et sa déclinaison encore plus haut de gamme, le Mi 10 Pro. Voici tous les détails du premier qui veut concurrencer les mobiles Premium avec une puce Snapdragon 865 et un capteur 108 mégapixels.

Juste après la présentation de Samsung qui a largement occupé le terrain médiatique avec la présentation officielle de la série Galaxy S20 et du smartphone pliable de seconde génération, le Galaxy Z Flip, c’est au tour de Xiaomi de se placer sur le devant de la scène. Ainsi, le fabricant a officiellement dévoilé le nouveau modèle Mi 10 qui avait fait l’objet de nombreuses fuites concernant son design et ses caractéristiques techniques.

Un design déjà vu

Les lignes du smartphone Xiaomi Mi 10 reprennent, sans surprise, celles inaugurées avec le Xiaomi Mi Note 10. On trouve donc un écran incurvé sur les côtés, une faible bordure en bas de l’écran (seulement 3,32 mm, selon le constructeur) et la surface d’affichage percé en haut à gauche pour laisser la place à un capteur photo frontal. Sur les profils de l’appareil, il y a les boutons classiques d’alimentation, de gestion du volume. Une prise USB Type C permet de recharger le mobile et de brancher un casque avec une connectique correspondante. Des haut-parleurs placés de part et d’autre du smartphone offrent un son stéréo.

Un large écran incurvé 90 Hz

L’écran du smartphone Xiaomi Mi 10 mesure 6,67 pouces utilisant la technologie d’affichage Super AMOLED. Il est compatible HDR10+ et offre un taux de rafraichissement de 90 Hz, comme les récents OnePlus 7T Pro, Google Pixel 4 XL, Black Shark 2 ou Asus ROGPhone 1 et 2, par exemple. Cela permet une très bonne fluidité dans le défilement des menus et une bonne réactivité dans les jeux.

Une puce Snapdragon 865

Le mobile est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 865, soit ce qui se fait de mieux actuellement, associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie. En outre, nous pouvons compter sur un minium de 128 Go d’espace de stockage qui peut être porté à 256 Go, là aussi, selon le modèle. Le système de mémoire flash est de type UFS 3.0 ce qui permet une grande vitesse d’écriture et de lecture des données, par rapport aux précédents systèmes.

4 capteurs au dos dont le 108 mégapixels

Pour la partie photo, le Xiaomi Mi 10 est équipé de 4 capteurs au dos. Le plus impressionnant est le capteur de 108 mégapixels développé par Samsung qui l’a aussi intégré dans son nouveau Galaxy S20 Ultra, le plus haut de gamme. Notez que le Mi Note 10 propose déjà ce capteur. En outre, il y a également un objectif de 13 mégapixels pour faire de l’ultra grand angle, un capteur de 2 mégapixels pour calculer les profondeurs de champ et un dernier capteur, dédié à la macro, de 2 mégapixels. A l’avant, c’est un capteur de 20 mégapixels qui permet de se prendre en selfie.

Vers une hausse des prix

Pour alimenter le tout, le smartphone dispose d’une batterie d’une capacité de 4780 mAh. Elle supporte la charge rapide 30 Watts et peut également être rechargée sans fil, par induction. En outre, le mobile propose la charge inversée afin de recharger la batterie d’un smartphone compatible.

Par rapport aux précédents modèles, Xiaomi a revu ses prix à la hausse. En effet, il faut compter sur un tarif conseillé de 527 € HT pour le modèle 8/128 Go, 566 € HT environ pour la version 8/256 Go et 619 € HT pour la configuration 12/256 Go. À l’origine, ce nouveau smartphone, avec le Mi 10 Pro, devaient être présentés en Europe pendant le MWC de Barcelone, fin février. Or, l’organisateur du salon ayant annulé l’événement, le constructeur a dû repousser sa présentation à une date ultérieure, sans donner plus de détails.