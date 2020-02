Xiaomi présente le Mi 10 Pro avec son capteur photo 108 mégapixels

Le constructeur chinois Xiaomi n’a pas vraiment surpris son monde, ce jeudi en présentant les nouveaux modèles de la série Mi 10, le Mi 10 et sa déclinaison, le Mi 10 Pro. Ce dernier mise sur des performances hors normes et une partie photographie impressionnante.

Comme prévu, Xiaomi a profité d’un événement organisé en Chine pour annoncer la sortie officielle de ses deux nouveaux modèles haut de gamme, le Mi 10 et le Mi 10 Pro. Initialement, le constructeur devait aussi faire une présentation européenne de ces smartphones. Malheureusement, la GSMA a préféré annuler le salon au regard des désistements des exposants plus nombreux chaque jour passant. Finalement, Xiaomi a tout de même communiqué via Twitter en écrivant qu’une annonce aurait prochainement lieu concernant ses mobiles à l’international, sans donner plus de détail.

Même design que le Mi Note 10

En attendant, les nouveaux smartphones Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro proposent des caractéristiques physiques et techniques assez similaires. En effet, ils s’appuient tous les deux sur un design inauguré avec le Mi Note 10, lancé fin 2019. Nous avons donc droit à un écran incurvé sur les côtés avec des bords inférieurs et supérieurs extrêmement fins. L’écran est percé, en haut à gauche pour laisser la place à un capteur photo frontal embarquant 20 mégapixels.

Large écran 90 Hz

L’écran de 6,67 pouces du Xiaomi Mi 10 Pro utilise la technologie d’affichage Super AMOLED et profite d’un taux de rafraichissement de 90 Hz, idéal pour le défilement des menus et les jeux. En outre, il offre une définition FullHD + et un taux d’échantillonnage de 180 Hz pour une plus grande fluidité, selon le constructeur, et donc une plus grande réactivité. Le lecteur d’empreinte digitale est situé en dessous. Il permet de déverrouiller le mobile en veille.

Une puce Snapdragon 865 avec minimum 8 Go

Comme le Mi 10, le Mi 10 Pro est animé par le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 865 associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie. Il y a également un minium de 256 Go d’espace de stockage extensibles qui peut aussi être porté à 512 Go, toujours selon le modèle acheté. Le système de mémoire flash est de type UFS 3.0 offrant des vitesses d’écriture et de lecture supérieures à celles constatées jusqu’ici.

Le fameux capteur de 108 mégapixels intégré

Pour la photo, le Mi 10 Pro dispose de l’impressionnant capteur de 108 mégapixels développé par Samsung. Il était déjà présent dans le Mi Note 10 et le constructeur sud-coréen l’a intégré dans son modèle le plus haut de gamme, le Galaxy S20 Ultra. À côté, il y a un capteur de 20 mégapixels pour faire de l’ultra grand angle, un autre de 12 mégapixels et un dernier de 8 mégapixels avec stabilisation optique.

Batterie charge rapide, par induction et inversée

Pour alimenter le tout, le smartphone dispose d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh, contre 4780 mAh, pour le Mi 10. Cependant, elle peut être rechargée très rapidement avec le support du 45 Watts. La charge sans fil par induction est également supportée à 30 Watts. En outre, le mobile propose la charge inversée afin de recharger la batterie d’un smartphone compatible. Le smartphone pèse 208 grammes. Il propose des dimensions de 162,6x74,8x9 mm.

Le nouveau smartphone Xiaomi Mi 10 Pro a été annoncé à un prix de 4999 yuans, soit 660 euros HT environ pour la version 8/256 Go. Comptez sur un prix de 5499 yuans, soit 727 € HT environ pour le modèle 12/256 Go et sur un tarif de 5999 yuans, soit 795 euros HT environ pour 12/512 Go.