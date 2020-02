Oppo Find X2 Pro repéré avec un processeur Snapdragon 865

Oppo devait officiellement dévoiler la nouvelle série de smartphones haut de gamme, Find X2 lors du MWC. Le salon étant annulé, la marque ferra une présentation un peu plus tard. En attendant, les tests semblent être menés bon train puisque le Find X2 Pro vient d’être repéré sous Geekbench et livre ainsi des informations sur son processeur.

Face à l’épidémie du coronavirus, les organisateurs du salon du MWC ont finalement pris la décision d’annuler le prochain événement dédié à la téléphonie mobile à Barcelone. Un peu avant, plusieurs marques avaient décidé de ne pas envoyer d’équipes en Espagne par crainte d’une contamination possible. Oppo n’a donc pas eu d’autre choix que de reporter la présentation officielle qu’elle devait faire à cette occasion pour annoncer ses nouveaux modèles les plus haut de gamme, la série Find X2.

Un positionnement haut de gamme avec un écran 120 Hz

L’entreprise chinois veut marquer un grand coup avec cette série. En effet, il y a peu de temps, nous avions déjà relevé quelques informations au sujet des deux modèles qui composent cette gamme, le Find X2 et le Find X2 Pro. En effet, selon un blogueur du réseau social chinois Weibo pense que le mobile viendra avec un écran AMOLED de 6,5 pouces profitant d’une fréquence de rafraichissement de 120 Hz, à l’instar des meilleurs smartphones du marché, comme les nouveaux Samsung Galaxy S20 Plus ou Galaxy S20 Ultra, par exemple. C’est déjà un certain positionnement.

Un SoC Qualcomm Snapdragon 865 avec 12 Go de RAM

Pour couronner le tout, le constructeur équipera bien son smartphone le plus haut de gamme avec un processeur Qualcomm Snapdragon 865. C’est un passage par l’application de mesure de performances, Geekbench qui nous le confirme. En effet, le mobile connu sous la référence CPH2025 a été vu parmi les résultats publics. Il s’agit du Oppo Find X2 Pro, à venir. La capture d’écran nous indique également que le smartphone disposera de 12 Go de mémoire vive ce qui, là aussi permet de positionner l’appareil dans les modèles offrant parmi les meilleures performances du marché.

Rendez-vous début mars

Pour les autres composants, il est encore trop tôt pour s’avancer, mais certaines rumeurs font état de la présence d’un capteur photo Sony IMX686 de 64 mégapixels comme objectif principal. Il y aura aussi nécessairement d’autres capteurs, mais il est très délicat de dire lesquels. Notez aussi que le smartphone pourrait supporter le système de recharge ultra rapide SuperVOOC 65 W ce qui permettrait de le recharger complètement en seulement 20 minutes. Nous en saurons plus lors de la présentation officielle qui devrait se tenir dans le courant du mois de mars 2020.