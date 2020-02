Google Pixel 5 XL, l’image d’un prototype dévoilée

Alors que le smartphone de milieu de gamme de Google, le Pixel 4a n’est pas encore officiellement annoncé, nous avons déjà quelques informations sur ce à quoi pourrait bien ressembler le futur mobile Google Pixel 5 XL.

C’est en mai prochain que le géant américain devrait lever le voile sur le nouveau smartphone Pixel 4a. Ce dernier devrait reprendre la configuration photo du Pixel 4 mais avec une fiche technique légèrement revue à la baisse et surtout un prix plus abordable. D’ici là, tout le monde cherche à savoir ce que nous prépare Google pour son futur mobile haut de gamme, le Pixel 5 XL. Le YouTubeur Jon Prosser, auteur de la chaine Front Page Tech, pense savoir comment sera le dos de l’appareil.

Google travaillerait sur 3 prototypes de design

En effet, l’individu a pu montrer une image d’un rendu 3D de ce que pourrait bien être le Google Pixel 5XL. Jon Prosser tire ses sources d’une personne proche du dossier, selon la formule consacrée. Il précise qu’il s’agit de l’un des trois prototypes sur lequel la firme de Mountain View serait en train de travailler. Il y a donc deux autres appareils qui pourraient offrir des configurations photo différentes notamment en forme de carré comme sur le Pixel 4 actuel.

Une configuration photo à 3 capteurs

Ici, ce qui serait donc le futur Google Pixel 5 XL ne nous montre que son dos. Nous pouvons y voir un revêtement en verre et l’organisation des capteurs photo. Ceux-ci sont placés en triangle inscrit dans un demi-cercle avec le flash au centre. Impossible de savoir quels sont les rôles de chacun des objectifs présentés sur l’image. Cependant, il y a fort à parier que l’un d’entre eux sera dédié à des prises de vue en mode grand-angle. En effet, son absence sur les Pixel 4 et Pixel 4 XL sont l’une des plus grandes critiques que nous pourrions faire aux modèles actuels face aux principaux concurrents qui en sont tous équipés.

Toujours du Motion Sense ?

Avec ce visuel, nous ne savons pas à quoi va ressembler l’avant du mobile. Toutefois, nous pouvons imaginer que la technologie Motion Sense sera toujours d’actualités. Espérons, cette fois, que le cadre de l’écran ne soit pas aussi épais que sur les Pixel 4 et Pixel 4 XL et que de nouvelles fonctionnalités soient prévues. Cependant, il est aussi possible que Google décide tout simplement de supprimer cette fonction au regard de son réel intérêt en tout cas sur les possibilités (limitées) offertes en l’état actuel.