Un concept de smartphone avec un écran coulissant chez TCL

Tout le monde semble d’accord sur le fait que les smartphones pliables représentent l’avenir de la téléphonie mobile revigorant ainsi une industrie qui souffrait d’un manque d’innovation ces dernières années. Pourtant, un nouveau concept pourrait bouleverser le marché : le smartphone avec écran coulissant.

Cette année 2020 marque clairement le virage sur les smartphones pliables pour les plus grands constructeurs. Ainsi, Samsung commercialise depuis la fin d’année dernière le Galaxy Fold, vient de présenter le Galaxy Z Flip et se prépare déjà aux futurs modèles. Huawei aussi propose dans certains pays sont Mate X, qui se referme également sur lui-même. Et que dire de Motorola qui ressort un mobile iconique des années 2000, version 2020 avec un écran pliable, le Razr réinventé, en quelque sorte.

L’après BlackBerry ?

Cependant, il semble que la société TCL qui a récemment annoncé l’abandon de la licence BlackBerry pour la fabrication de smartphones, se prépare à présenter un appareil doté d’un écran…coulissant. Il s’agit d’un concept de téléphone portable qui semble assez fou. En effet, selon plusieurs images que la rédaction de CNet a pu se procurer, nous pouvons voir un mobile que nous pourrions qualifier de standard et qui se transforme en tablette après avoir étiré son écran.

Un écran coulissant pour transformer le mobile

En observant bien les photos publiées, nous pouvons voir un affichage qui semble continu entre les écrans. Ces derniers sont incurvés des deux côtés. Cependant, entre le centre du mobile et la partie qui intègre le double capteur photo frontal, il y a une rupture qui permet de séparer les deux extrémités laissant apparaitre une autre surface d’affichage. Nous pourrions comparer cette technique à celle des rallonges de tables à manger qui, intégrées, viennent se glisser entre les parties utilisées quotidiennement afin de former une surface propice à l’accueil de nombreux convives.

Une présentation prévue au MWC

La partie arrière du mobile semble supporter le système de coulissement (ou d’enroulement) prévu à intérieur de l’appareil. Le principe de « l’agrandissement » n’est pas clair, pour le moment. Toujours selon CNet, il s’agirait d’un concept qui aurait dû être présenté lors du MWC finalement annulé. Nous ne savons donc pas quand le constructeur chinois se décidera à annoncer un tel smartphone sur le marché où du moins déjà s’il travaille réellement dessus.