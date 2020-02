Les Huawei P40 et P40 Pro repérés

Le constructeur chinois Huawei se prépare à annoncer officiellement le lancement sur le marché de ses nouveaux smartphones haut de gamme, P40 et P40 Pro. L’évènement devrait se tenir fin mars à Paris. En attendant, les mobiles ont été certifiés par la TENAA ce qui confirme la sortie imminente des deux appareils.

Selon le fabricant, les ventes de smartphones ont été bonnes en 2019 et ce, malgré l’interdiction à la firme de commercer avec des entreprises américaines pour cause de suspicion d’espionnage pour l’État chinois. Ce ne sera peut-être pas nécessairement le cas pour cette année étant donné que les sanctions sont toujours d’actualité et que Huawei n’a plus vraiment de tour dans son sac pour améliorer la situation.

La série P40 sans les services Google

Alors oui, l’entreprise a créé un consortium avec d’autres constructeurs, dont Oppo, Vivo et Xiaomi afin de proposer une alternative aux services Google, mais il faudra du temps avant que le grand public ne soit de nouveau séduit tant pour les matériels que pour les logiciels proposés. La série des P30 a pu échapper aux sanctions, mais pas celle des Mate 30 et donc nécessairement pas celle des P40. En effet, selon toutes vraisemblances, il faudra compter sur la présence des services Huawei Mobile Services (HMS).

Un lancement imminent

Les deux smartphones Huawei P40 et P40 Pro viennent d’être repérés au passage de la certification de la TENAA, l’organisme chinois chargé de la validation des produits électroniques. Cette procédure indique donc un lancement imminent pour ces appareils. Le premier est identifié sous la référence ANA-AN00 / TN00 alors que le second porte la mention ELS-AN00 / TN00. Il s’agit des deux déclinaisons des deux modèles en 4G ou 5G.

Kirin 990 et de nombreux capteurs photo

Ce type d’information permet de savoir qu’ils disposeront nécessairement du dernier processeur de la marque, le Kirin 990 intégré déjà sur la série des Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro. Certaines rumeurs font état de la présence d’une configuration photo « musclée ». Le P40 serait doté d’un capteur de 40 mégapixels, d’un autre de 52 mégapixels et d’un dernier de 8 mégapixels avec zoom optique 3x. La version P40 Pro disposerait d’un capteur de 40 mégapixels associé à un autre de 52 mégapixels, un zoom périscopique à l’image de celui du P30 Pro et un capteur ToF. À l’avant, il y aurait deux capteurs de 32 et 8 mégapixels.