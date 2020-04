Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro enfin disponibles chez SFR pour 69€ et 249€

Ça y est, les nouveaux flagship de Xiaomi arrivent sur le marché français. En les commandant avant le 7 mai, vous pourrez bénéficier d’une ODR de 50€ et d’écouteurs sans fil en prime !

Si vous êtes à la recherche d’une phablette haut de gamme puissante avec une autonomie et des performances photo exceptionnelles, les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro devraient répondre à toutes vos attentes. En effet le fabricant chinois a choisi ce qui se fait de mieux en matière de composants pour équiper ses smartphones : processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, Ram LPDDR5 couplé à un stockage flash UFS 3.0, batterie ultra-haute capacité, écran super AMOLED de 6,67 pouces 90 Hz, double haut-parleur stéréo... Rien ne manque à l’appel.

Bien sûr les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro sont taillés pour la 5G et grâce à la technologie MultiLink de Xiaomi, ils peuvent gérer des connexions simultanées sur 3 réseaux pour assurer une connectivité parfaitement fiable sans aucune coupure. Vous pourrez ainsi profiter du réseau 5G de SFR et prétendre à des débits pouvant atteindre le 1 Gbit/s.

L’un des points forts de ces smartphones réside dans leur capacité photo. Même si de nombreux constructeurs ont déjà énormément progressé, Xiaomi franchit une nouvelle étape et propose un appareil photo avec un capteur principal de 108 MP.

Le Mi 10 intègre un capteur de profondeur de 2 MP, un objectif macro de 2 MP et un objectif ultra grand-angle de 13 MP. Le Mi 10 Pro, pour sa part, propose un mode portrait de 12 MP, un zoom hybride X10 de 8 MP et un mode ultra grand-angle de 20 MP.

Avec les 2 versions du Mi 10 vous pourrez réaliser des enregistrements vidéo de 8K qui, accompagnés du son stéréo, permettront d’atteindre une qualité professionnelle.

Moyennant la souscription d’un forfait 60 Go avec un engagement de 24 mois, vous pourrez acquérir le Xiaomi Mi 10 ou le Mi 10 Pro respectivement pour 119€ et 299€ seulement avec un forfait à 30€/mois pendant 1 an puis 45€/mois. Si vous êtes client box ce prix est ramené à 20€/mois pendant 1 an puis 35€/mois.

De plus jusqu’au 7 mai, Xiaomi ajoute à son offre une paire de Mi True Wireless Earphone 2 d’une valeur de 99 € et ajoute une offre de remboursement d’une valeur de 50€. Les prix d’acquisition passent alors à 69 € pour le Mi 10 et 249 € pour le Mi 10 Pro.

Enfin, Xiaomi s’engage à reverser 50 € pour chaque vente d’un Mi 10 ou Mi 10 Pro à la Fondation de recherche de l'AP-HP pour la lutte contre le Covid-19.