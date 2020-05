Honor 20e : le smartphone triple capteur photo animé par le Kirin 710F

La marque Honor vient d’annoncer la sortie d’un nouveau smartphone faisant partie de la série des Honor 20, le Honor 20e. S’appuyant sur la base d’un mobile déjà disponible depuis un an maintenant, le Honor 20 Lite, ce modèle reprend la quasi-totalité de sa fiche technique et présente exactement le même design que son aîné.

L’interdiction de travailler avec des entreprises américaines, dont Google qui plane au-dessus de l’entreprise Huawei et de ses filiales, engage les responsables à se creuser la tête afin de proposer sur le marché des appareils qui soient le plus abouti possible. Aussi, le constructeur a trouvé une parade : sortir des « nouveaux » modèles dont la base a déjà été validée par la firme de Mountain View avant la mise en place de l’embargo. Avec le Honor 20e, c’est le cas.

Un nouveau processeur, le Kirin 710F

En effet, le smartphone Honor 20e reprend l’intégralité de la fiche technique du Honor 20 Lite, validé en mai 2019 par Google, à l’exception de son processeur. Ainsi, le nouveau mobile profite d’une puce Kirin 710F là où le Honor 20 Lite utilise le Kirin 710. En outre, il est animé par Android 9.0 avec une surcouche logicielle EMUI 9.1 et peut accéder aux services de Google ainsi qu’à sa plateforme de téléchargement d’applications Play Store.

Ecran 6,21 pouces et apapreil photo 24 mégapixels

Le CPU du Honor 20e est associé à 4 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 64 Go extensibles. Il dispose d’un écran LCD de 6,21 pouces au format 19,5:9 occupant 90% de la surface d’affichage. Le reste est dédié aux bords de l’écran et à l’encoche qui abrite un capteur photo frontal de 8 mégapixels.

À l’arrière, il y a un lecteur d’empreinte digitale ainsi qu’une configuration photo à 3 capteurs. Le module principal est un 24 mégapixels. Il y en a un autre de 8 mégapixels pour faire du grand angle et un dernier de 2 mégapixels pour optimiser les photos portrait. Côté logiciel, ce smartphone Honor propose un traitement amélioré pour les photos prises de nuit, les photos réalisées avec le grand angle, ou encore celles prises avec le « mode beauté ». Par ailleurs, grâce à la technologie de fusion de la lumière, 4 en 1, l’appareil photo principal de 24 mégapixels offre une photosensibilité supérieure, une meilleure luminosité et moins de bruit numérique.

Disponible en pré-commande

Le smartphone Honor 20e est décliné en version « Phantom Blue » ou « Midnight Black ». Il est proposé à un prix de 179 euros exclusivement sur le site HiHonor. Une offre de lancement est proposée jusqu’au 4 mai 2020 qui place l’appareil à 149 euros.