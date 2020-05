Motorola Edge+ et Edge, le constructeur de retour dans le haut de gamme

Après plusieurs semaines de rumeurs, les nouveaux smartphones Motorola Edge et Edge+ ont officiellement été présentés par le constructeur. Embarquant les composants les plus modernes et les plus performants du moment, Motorola renoue avec le segment du haut de gamme qu’il l’avait laissé depuis un moment pour des appareils plus abordables.

En marge de la série G8 de smartphones dont les Moto G8 Power ou Moto G8, par exemple, positionné dans le milieu de gamme, le constructeur américain Motorola a présenté deux nouveaux smartphones dont les fiches techniques peuvent largement rivaliser avec les ténors du moment. Ainsi, les Motorola Edge+ et Edge dont nous avions pu voir les résultats de performances via Geekbench, seront officiellement disponibles courant mai.

Un écran haut de gamme

Afin de concurrencer les meilleurs smartphones du marché, Motorola mise sur des composants haut de gamme. Ainsi, le nouveau Motorola Edge+ profite d’un large écran AMOLED de 6,7 pouces au format 21:9 comme sur les plus récents mobiles Sony à l’image du Xperia 5 ou Xperia 1 II, par exemple. Ce ratio permet notamment de ne pas avoir de bandes noires en haut et en bas d’un film. L’écran est dit : « Endless Edge ». Cela signifie qu’il est arrondi sur les bords gauche et droit. Il va même jusqu’à un angle de 90 degrés là où d’autres s’arrêtent avant. Cette caractéristique lui permet d’afficher des informations sur cette surface de côté comme le niveau de batterie, les alarmes, les appels entrants et les notifications.

Mais Motorola va plus loin

Motorola n’est pas le premier constructeur à proposer une telle fonctionnalité puisque Samsung l’avait inauguré avec le Galaxy S6 Edge. Ici, le constructeur va tout de même plus loin en proposant deux boutons virtuels supplémentaires qui peuvent être utilisés comme des gâchettes de manettes de jeu, en tenant le mobile en mode paysage. L’écran profite également d’une compatibilité avec la norme HDR10+ et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz afin d’offrir un maximum de fluidité à l’affichage des jeux et lors de défilement de contenus. Un petit bémol par rapport à la concurrence qui désormais s’affiche à 120 Hz comme le Oppo Find X2 Pro ou le OnePlus 8 Pro, par exemple.

Appareil photo 108 mégapixels

Côté photo, le smartphone Motorola Edge+ s’appuie sur une configuration à quatre capteurs. Il dispose du capteur Samsung 108 mégapixels comme la série des Samsung Galaxy S20 ou les Mi Note 10 et Mi 10 Pro de Xiaomi. Il est accompagné d’un autre capteur téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x et un autre module de 16 mégapixels pour réaliser des prises de vue en ultra grand angle. Enfin, comptez aussi sur la présence d’un capteur de 2 mégapixels pour calculer les profondeurs de champ et optimiser les photos portrait. L’avant profite d’un capteur de 25 mégapixels capable de filmer avec une qualité Full HD 1080p.

Une puce puissante, une mémoire rapide et une batterie à chargement sans fil

Le tout est orchestré par une puce Qualcomm Snapdragon 865 compatible 5G associé à 12 Go de mémoire vive de type LDDR5. Il y a 256 Go d’espace de stockage interne à la norme UFS 3.0 pour des échanges plus rapides qu’avec un système traditionnel. La batterie a une capacité de 5000 mAh et elle supporte la charge rapide TurboPower 18 Watts. Caractéristique des modèles les plus haut de gamme, le Motorola Edge+ peut se charger sans fil, par induction et même recharger un autre mobile via la charge inversée.

Disponible en mai à un prix haut de gamme

Le nouveau smartphone Motorola Edge+ s’appuie sur la dernière version d’Android 10 sans surcouche logicielle, mais avec les références My UX qui permet, comme les autres modèles de la marque, de profiter de fonctions rapides pour allumer la torche, accéder à l’application Photo, etc. Le mobile mesure 161,1 x 71,49 x 9,6 mm. Il est Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et NFC. Il sera disponible courant mai pour un prix aux alentours des 1200 euros.

Motorola Edge, des composants plus modestes

De son côté, le modèle Motorola Edge s’appuie sur une configuration plus réservée. Il est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 765 compatible 5G associée à 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne. Il a un écran AMOLED de 6,7 pouces en diagonale et une batterie de 4500 mAh. La configuration photo s’organise autour d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un téléobjectif ultra large de 16 mégapixels et d’un autre téléobjectif pour zoom optique 2x de 8 mégapixels. Plus compact, il mesure 161,6 x 71,1 x 9,3 mm pour un poids de 188 grammes.

Le smartphone Motorola Edge sera proposé dans le courant du mois de mai en France à un tarif proche des 600 euros.