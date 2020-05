Le Honor 9X Lite vient compléter la série des 9X

La marque Honor continue de développer son offre de smartphones avec un nouveau mobile appartenant à la série des 9X. Le Honor 9X Lite se veut complet et particulièrement abordable puisque proposé à 199 euros avec une offre de remboursement de 30 euros pour son lancement.

La famille des smartphones 9X s’agrandit un peu plus avec l’arrivée du modèle Lite. Il vient rejoindre les Honor 9X et Honor 9X Pro déjà commercialisés par la filiale de Huawei. Avec ce nouveau mobile, le constructeur espère toucher un public encore plus large qu’avec les précédents notamment grâce à un prix attractif tout en proposant des fonctionnalités intéressantes et un accès au Google Play Store.

Un large écran pour tout voir

Le nouveau smartphone Honor 9X Lite profite d’un grand écran de 6,5 pouces affichant une définition Full HD de 1080x2340 pixels. Il occupe près de 91% de la surface avant, selon le constructeur. Au format 19,5:9, il dispose d’une encoche dans sa partie centrale qui lui permet d’abriter le capteur photo frontal de 8 mégapixels. A l’arrière, l’appareil est équipé de deux capteurs de 48 mégapixels et d’un autre objectif avec 2 mégapixels aidant au calcul de profondeur de champs afin d’optimiser les portraits avec flou d’arrière-plan. Le constructeur n’a pas jugé bon d’intégrer le capteur ultra grand angle du Honor 9X. Il y a aussi un flash LED.

Puce Kirin 710 et 4 Go de RAM à l’intérieur

Le smartphone Honor 9X est équipé d’un processeur Kirin 710F et le Honor 9X Pro profite du modèle Kirin 810. Pour sa part, le Honor 9X Lite est doté d’un Kirin 710 à 8 cœurs. Il est associé à 4 Go de mémoire vive et 128 Go comme les autres. Cette capacité de stockage peut être étendue grâce à une carte micro SD jusqu’à 512 Go. Le tout est alimenté par une batterie de 3750 mAh. Il n’y a pas de charge rapide pour cette version. Le mobile peut être déverrouillé grâce à un lecteur d’empreinte digitale situé au dos mais il est également possible d’utiliser la reconnaissance faciale pour réaliser cette opération.

Les services Google sont bien là

Le Honor 9X Lite mesure 160,4x76,6 mm pour seulement 8 mm d’épaisseur ce qui est appréciable en entrée de gamme. Fin, il est aussi relativement léger puisqu’il fait 188 grammes sur la balance, selon le constructeur. Le mobile est animé par Android 9 avec une surcouche logicielle EMUI 9.1. Sa plateforme commune avec le Honor 9X ayant déjà validée par le service de Google l’an passé, il peut profiter des services de ce dernier et accéder au Google Play Store. Il est décliné en noir ou en vert émeraude. Disponible à partir du 12 mai dans le commerce, le nouveau Honor 9X Lite sera affiché à un prix conseillé de 199 euros avec une offre de remboursement de 30 euros dans certains enseignes.