Oppo dévoile le Find X2 Lite, dans la lignée des autres Find X2

Le constructeur chinois Oppo vient officiellement de lever le voile sur le nouveau smartphone Find X2 Lite qui vient compléter la gamme de mobiles Premium de la marque. S’affichant à un prix plutôt raisonnable de 450 euros environ, il offre une fiche technique intéressante intégrée dans un châssis de moins de 8 mm d’épaisseur.

Le nouveau smartphone Find X2 Lite fait bel et bien partie de la gamme de mobile Premium du constructeur asiatique. En effet, il suit les mêmes lignes que le récent Find X2 Pro et le Find X2 Neo qui vient tout juste d’être annoncé. Cela est notamment le cas en termes de design puisqu’il propose un écran incurvé tout comme son dos afin d’offrir une prise en main agréable. Mesuré à moins de 8 mm, son profil est particulièrement fin et ses autres mensurations sont bien proportionnées. Il mesure 160,3x74,3x7,96 mm pour un poids de 180 grammes, selon Oppo.

Un large écran classique AMOLED quand même

L’écran du Find X2 Lite mesure 6,4 pouces en diagonale occupant 90,8% de sa surface avant, d’après le fabricant. Il propose une encoche qui abrite un capteur frontal de 32 mégapixels, comme le nouveau Find X2 Neo. Ses bords sont extrêmement fins, surtout sur les côtés. Il profite d’une dalle AMOLED au format 20:9. Ici, pas question de 90 Hz mais « seulement » 60 Hz avec une luminosité maximale de 600 nits, selon Oppo. Le lecteur d’empreinte digitale est situé sous l’écran. L’appareil peut aussi être déverrouillé grâce à la reconnaissance faciale.

Une base similaire au Find X2 Neo

Comme le Find X2 Neo, le mobile est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 765G compatible 5G associée à 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Malheureusement, il n’est pas possible de profiter d’une extension. Le tout est alimenté par une batterie d’une capacité de 4025 mAh compatible VOOC 4.0. D’après le constructeur, il pourrait être totalement rechargé après 58 minutes branché sur le secteur. Il supporte une carte SIM au format nanoSIM. Il est compatible Dolby Atmos et résistant à la poussière et aux éclaboussures.

4 capteurs photo embarqués au dos

Le smartphone Oppo Find X2 Lite dispose d’une configuration photo à 4 capteurs. L’appareil principal embarque un capteur de 48 mégapixels capable de prendre en 12 mégapixels avec un maximum de détails. Il est accompagné d’un autre capteur de 8 mégapixels pour faire du grand angle sur 119 degrés et de deux autres capteurs de 2 mégapixels. L’un est dédié aux prises de vue portrait tandis que l’autre s’occupe de prendre des clichés en noir et blanc afin d’optimiser le rendu des photos.

Le nouveau smartphone Oppo Find X2 Lite sera décliné en blanc ou en noir. Il sera proposé dans le commerce à partir du 28 mai au tarif de 450 euros.