Oppo Find X2 Neo, un smartphone Premium tout en finesse

Afin de proposer un large choix de produits pour tous les prix, Oppo étoffe sa gamme de smartphones de la série Find X2 avec un nouveau modèle, le Find X2 Neo. Il s’offre une très belle fiche technique dans une robe qui l’est tout autant pour seulement 7,7 mm d’épaisseur.

La marque Oppo complète donc sa gamme de smartphones Find X2 Series avec le nouveau modèle Premium Find X2 Neo. Affichant un profil de seulement 7,7 mm, il peut se targuer d’être l’un des plus fins du marché. Ses autres mensurations sont de 159,4x72,4 mm et un poids de 171 grammes. En main, il devrait donc être particulièrement agréable. Il est décliné en bleu stellaire ou noir lunaire avec des reflets comme savent maintenant si bien le faire les constructeurs asiatiques.

Une configuration photo à 4 capteurs au dos

Restons au dos de cet appareil pour y voir la configuration photo. Celle-ci s’appuie sur la présence de 4 capteurs. Le module principal est un capteur Sony IMX586 de 48 mégapixels 4 en 1 qui peut aussi prendre en 12 mégapixels avec un maximum de détails. Le second capteur est un 8 mégapixels pour faire du grand angle sur 115 degrés. Le Find X2 Neo profite également d’un capteur téléobjectif 13 mégapixels capable de proposer un zoom optique 2x, hybride 5x et numérique 20x. Enfin, un dernier capteur de 2 mégapixels est aussi présent pour aider les autres avec des prises de vue en monochrome.

Écran AMOLED 90 Hz compatible HDR10+

À l’avant, le capteur pour les selfies est un 32 mégapixels avec mise au point fixe et ouverture F/2.4. Il est intégré au sein d’un poinçon en haut à gauche de l’écran. Ce dernier mesure 6,5 pouces. Il utilise la technologie AMOLED et propose une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Selon le constructeur sa fréquence d’échantillonnage est de 180 Hz, pratique pour les jeux. L’écran couvre 90,4 % de la surface avant. Il est au format 20:9 avec une compatibilité HDR10+ et une certification par TÜV Rheinland. Le lecteur d’empreinte digitale pour verrouiller le mobile est situé en dessous.

Une base boostée avec 12 Go de RAM

Le nouveau smartphone Oppo Find X2 Neo est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 765G compatible 5G associée à 12 Go de mémoire vive (LPDDR4) et 256 Go d’espace de stockage (UFS2.1) malheureusement non extensibles. Les modèles les plus haut de gamme utilisent actuellement les standards LPDDR5 pour la RAM et le UFS3.0 pour la ROM. Ces derniers permettent d’obtenir des vitesses d’écriture et de lecture plus rapides. Le tout est alimenté par une batterie d’une capacité de 4025 mAh compatible avec la charge rapide VOOC 4.0 à 30 Watts. Le constructeur promet la possibilité d’une charge complète en seulement 56 minutes via le port USB Type C. Il n’y a pas de prise audio jack.

Large connectivité pour ce mobile Premium

Le mobile propose un son stéréo grâce à deux haut-parleurs situés de part et d’autre de l’écran. Il peut supporter une seule carte SIM au format nano SIM. Compatible NFC, il permet de payer sans contact ou de s’appareiller instantanément avec des dispositifs qui embarquent cette technologie. On peut compter sur du Wi-Fi ac et du Bluetooth 5.1. Selon Oppo, le Find X2 Neo est résistant à la poussière et aux éclaboussures.

Le nouveau smartphone Find X2 Neo est animé par le système Android 10 avec une surcouche logicielle ColorOS 7. Il sera disponible à partir du 28 mai prochain pour un prix de 699 euros.