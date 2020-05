Xiaomi dévoile sa nouvelle interface MIUI 12 pour les smartphones

Comme la plupart des fabricants de smartphones, la marque Xiaomi propose une surcouche logicielle à Android. Petit à petit, les mobiles Xiaomi vont donc pouvoir profiter de MIUI 12 dont voici tous les détails.

Conçue dans le but d’améliorer l’expérience des utilisateurs, la surcouche logicielle étend les possibilités et les fonctionnalités des appareils. Elle permet également aux constructeurs de proposer une interface graphique particulière et des optimisations du système. Xiaomi vient de présenter la toute dernière version MIUI 12 qui va progressivement être déployée sur les mobiles de la marque à partir du mois de juin 2020.

Des mouvements d’icônes plus naturels

Le nouveau système d’exploitation MIUI 12 propose de nouvelles animations. Celles-ci sont rendues possibles grâce à l’intégration d’un nouveau moteur de rendu, Mi Render Engine afin de créer une expérience d’interface utilisateur des plus fluides. Le design et les animations sont inspirés de la nature. Ainsi, le mouvement des icônes simule une courbe 3D suivant une trajectoire de mouvement réelle. Les applications sont ainsi ouvertes et fermées en douceur pour proposer une vision réaliste des événements qui s’affichent à l’écran.

De nouveaux écrans de verrouillage sont basés sur des images officielles de la NASA de Mars ou de la Terre. Ils s’ouvrent à la manière d’un zoom sur les planètes jusqu’à un fond d’écran représentant la surface de celles-ci. D’autres fonds d’écran sur les mêmes thèmes sont également disponibles pour que l’utilisateur puisse choisir celui qui lui convient le mieux.

Une protection de la vie privée renforcée

L’interface Xiaomi MIUI 12 s’intéresse encore plus à la protection de votre vie privée. Afin de la défendre au mieux, elle propose une gamme d’options plus large que les précédentes versions avec la possibilité d’autoriser l’accès à une fonction du mobile pour une application pendant l’utilisation de celle-ci uniquement. En outre, il est également possible de recevoir une notification lorsqu’une fonctionnalité requiert une autorisation. Celles concernant l’accès à la caméra, au microphone, aux contacts, à l’historique des appels, au calendrier et à l’espace de stockage ne sont possibles que sous le mode « pendant l’utilisation de l’application ». Notez également que les informations de localisation et les métadonnées enregistrées avec des photos peuvent être supprimées avant de les partager pour plus de confidentialité.

Des fenêtres flottantes et des messages vraiment privés

Avec MIUI 12, il est possible d’avoir une fenêtre flottante pour un contenu en attente, par exemple. Elle peut être déplacée au sein de l’interface n’importe où sur l’écran. Lorsqu’un message texte arrive pendant la lecture d’une vidéo, l’utilisateur peut répondre directement dans la fenêtre volante sans interrompre le visionnage ou réduire la fenêtre pour donner une réponse plus tard. L’affichage peut passer en mode plein écran ou réduit, selon les besoins.

La surcouche logicielle MIUI 12 apporte la possibilité d’envoyer le contenu de l’écran du smartphone vers une télévision par exemple. Celle-ci doit être compatible Miracast. Les vidéos, les images, les jeux, les documents et les applications sont ainsi concernés. Jusqu’ici, si un message privé apparaissait, tout le monde pouvait le voir. Avec la dernière version de la surcouche logicielle de Xiaomi, le message ne s’affiche que sur l’écran du mobile permettant ainsi de garder son contenu pour soi.

Plus de batterie ? L’écran s’assombrit et seules les fonctions essentielles subsistent

Lorsque la batterie du smartphone est quasiment vide, la version 12 de MIUI permet de passer l’appareil en mode survie. Ainsi, seules les fonctionnalités essentielles sont préservées comme les appels, les messages et la connectivité du réseau. Les autres fonctions gourmandes en énergie sont limitées afin de prolonger la durée de vie du mobile et de permettre à l’utilisateur de retrouver une source d’alimentation. L’affichage passe en mode noir et blanc, par exemple.

Le mode sombre déjà disponible dans l’interface des smartphones Xiaomi a été amélioré avec une palette de couleurs plus sombres pour les arrière-plans du système, les applications système et les applications tierces. Il est possible d’adapter ce mode à la luminosité ambiante. Il permet de prolonger l’autonomie de l’appareil et limite la fatigue oculaire.

Enfin, le Poco Launcher et son tiroir d’applications est maintenant intégré à MIUI 12. Une fois activé, toutes les applications s’y rangent pour laisser un écran d’accueil propre et net. Il est possible de regrouper automatiquement les programmes installés en fonction des préférences de l’utilisateur.

La version 12 de la surcouche logicielle MIUI sera disponible à partir du mois de juin pour les modèles Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20, Redmi K20 Pro. Petit à petit, les autres appareils en profiteront après cette date. Sont concernés : Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, POCOPHONE F1, POCO F1, Mi 10 Pro, Mi 10, POCO F2 Pro, POCO X2, Mi 10 Lite, Mi Note 10, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Redmi Note 7S, Mi Note 3, Mi MIX 2, Mi MAX 3, Mi 8 Lite, Redmi Y2, Redmi S2, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Dual, Redmi Note 9s, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max et Mi Note 10 Lite.