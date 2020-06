Motorola Moto G Pro, plus productif avec un stylet ?

Premier smartphone de la marque à être doté d’un stylet, le nouveau Moto G Pro est un mobile qui entend développer la créativité de ses utilisateurs.

Il y a quelques années, Samsung créait un nouveau segment sur le marché des smartphones, celui des appareils dotés d’un stylet avec sa série Note. C’est seulement maintenant que Motorola rejoint ce mouvement. Ainsi, en début d’année, le constructeur proposait aux États-Unis exclusivement le G Stylus qui avait l’objet de quelques fuites auparavant. Désormais, il est aussi disponible en France sous le nom de Moto G Pro.

Un stylet finalement assez simple

À la différence du récent Moto Edge qui se positionne comme un modèle haut de gamme, le Moto G Pro vise à la fois une cible grand public, mais aussi une clientèle d’entreprise. C’est le premier du genre chez le constructeur. Il profite d’un stylet afin de prendre des notes, de réaliser des dessins ou de commenter des captures d’écran. Pour la première action, l’écran n’a pas besoin d’être déverrouillé. Il n’est toutefois pas question d’aller aussi loin que le stylet proposé avec la gamme Samsung Galaxy Note qui donne des possibilités interactives à cet accessoire ici principalement destiné à être un pointeur.

Une configuration proche de celle des G8

Le nouveau smartphone Moto G Pro partage beaucoup de composants avec les mobiles de la série G8 récemment annoncée par le constructeur. Ainsi, il peut compter sur la présence d’un processeur Snapdragon 665 associé à 4 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. L’appareil est NFC, Wi-Fi et Bluetooth 5.0. Il est protégé contre les éclaboussures, mais ne peut pas résister à l’immersion. Cela est possible grâce à un revêtement hydrofuge à l’intérieur et à l’extérieur de l’appareil.

Un écran classique et une batterie mini

Pour le multimédia, le mobile profite d’un écran de 6,4 pouces Max Vision avec un poinçon en haut à gauche de la surface d’affichage. Il offre une définition de 1080 x 2300 pixels. Il propose un son stéréo compatible Dolby. Il embarque une batterie d’une capacité de 4000 mAh, compatible avec la charge rapide 18 Watts. Animé par le système Android 10, il peut accéder à la plateforme de téléchargement d’applications Google Play Store et profite d’une version stock du système sans surcouche spécifique.

La partie photo est confiée à 4 capteurs photo dont le module principal est un 48 mégapixels. Capable de passer en mode 12 mégapixels, il peut capturer un maximum de lumière et de détails. En outre, il y a également un capteur de 16 mégapixels dit action-cam pour de l’ultra grand angle. Un capteur de 2 mégapixels est dédié aux prises de vue macro, proche des sujets. A l’avant, c’est un objectif avec 16 mégapixels qui permet de se prendre en selfie.

Le nouveau smartphone avec stylet Motorola Moto G Pro est disponible en bleu foncé au prix de 330 euros environ.