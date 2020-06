Samsung Galaxy A41, un smartphone compact avec un prix abordable

Pour défendre ses positions sur le secteur du milieu de gamme, le constructeur sud-coréen dévoile officiellement le nouveau smartphone Samsung Galaxy A41. Il s’agit d’un modèle compact avec triple capteurs photo au dos proposé à moins de 300 euros.

Si les smartphones de la série S sont les appareils les plus aboutis chez Samsung, ceux de la série A ne démérite pas proposant des composants intéressants pour un prix contenu. Après la sortie des Galaxy A51 et Galaxy A71, le constructeur présente officiellement en France, le Galaxy A41. Venant compléter la gamme, ce nouveau modèle débarque dans un format plutôt compact et à un prix raisonnable.

Un Galaxy A51 plus compact

Le design du smartphone Samsung Galaxy A41 montre bien qu’il appartient à la famille des Galaxy A. En effet, il ressemble beaucoup au Galaxy A51 mais en plus compact. Ce dernier mesure 73,6x158,5x7,9 mm contre 149,9x69,8x7,9 mm pour le petit nouveau. Il s’appuie sur un écran de 6,1 pouces Super AMOLED affichant une définition de 1080x2400 pixels. Il a droit à une encoche pour dissimuler son capteur photo frontal de 25 mégapixels. Il cache également un lecteur d’empreinte digitale pour le déverrouillage du mobile.

Triple capteur photo

Pour la photo, le Galaxy A41 s’organise autour d’une configuration à triple capteurs. Le module principal est un 48 mégapixels associé à un capteur de 8 mégapixels pour faire des photos en ultra grand angle. Enfin, un dernier capteur de 5 mégapixels permet d’optimiser les flous d’arrière-plan pour sublimer les portraits. Rappelons que le modèle Galaxy A51 propose 4 capteurs dont un 48 mégapixels, un 12 mégapixels pour le grand angle et deux capteurs de 5 mégapixels.

Processeur inconnu mais bien 4 Go de RAM

Le Galaxy A41 est animé par une puce avec 8 cœurs dont le modèle exact n’a pas été communiqué. Il est associé à 4 Go de mémoire vive et profite d’un espace de stockage de 64 Go extensibles avec une carte mémoire micro SD. Notez qu’il supporte deux cartes SIM pour différencier vie professionnelle et vie personnelle. Le tout est alimenté par une batterie d’une capacité de 3500 mAh compatible avec le système de recharge rapide 15 Watts.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A41 sera disponible courant juin pour un prix conseillé de 299 euros. Il sera décliné en noir, bleu ou blanc.