Le smartphone Motorola One Fusion+ embarque une caméra rétractable

Un petit nouveau dans la série des Motorola One. Le constructeur vient d’annoncer la disponibilité du One Fusion+. Sa caméra selfie est jaillissante et sa batterie devrait vous permettre de tenir deux jours.

Après les modèles haut de gamme Motorola Edge et Edge+, la marque étoffe le segment du milieu afin de toucher un public aussi large que possible. Ainsi, le Motorola One Fusion+ devrait être disponible d’ici la fin du mois de juin dans les boutiques. Il se présente comme le successeur du One Hyper. L’une de ses particularités est de disposer d’une caméra rétractable ou jaillissante afin de se prendre en selfie et de laisser toute la place possible pour l’écran.

Le nouveau smartphone Motorola One Fusion+ s’appuie sur une surface d’affichage de 6,5 pouces affichant une définition Full HD+ (1080x2340 pixels) dit Total Vision. Il s’agit d’une dalle IPS. Au format 19,5:9, il occupe 91% de la façade de l’appareil. Le mobile mesure 162,9x76,9x9,6 mm pour un poids de 210 grammes, ce qui est relativement important par rapport à la concurrence qui se place plutôt aux environs des 180-190 grammes. Son châssis est en plastique là où d’autres modèles utilisent du verre, même dans le milieu de gamme.

6 Go de RAM et une batterie 5000 mAh

Le One Fusion+ est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 730 avec circuit graphique Adreno 618 et associé à 6 Go de mémoire vive. Il y a 128 Go d’espace de stockage interne avec la possibilité d’avoir plus de place pour les enregistrements de fichiers grâce à l’insertion d’une carte microSD (jusqu’à 1 To). Le lecteur d’empreinte digitale pour le déverrouillage est placé au dos de l’appareil, au niveau du logo de la marque. Le tout est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant le système de recharge « rapide » 15 Watts. Le constructeur promet jusqu’à deux jours d’utilisation avec une seule charge.

Du Quad Pixel pour (se) prendre en photo

Côté photo, le mobile s’appuie sur une configuration quadruple capteurs. Le module principal est un 64 mégapixels à ouverture f/1.8 avec la technologie Quad Pixel capable de prendre aussi en mode 16 mégapixels. Le second capteur est un 8 mégapixels dédié aux prises de vue grand angle jusqu’à 118 degrés. Il y a aussi un capteur de 5 mégapixels pour les photos macro et un dernier capteur de 2 mégapixels est utilisé pour calculer les profondeurs de champ et optimiser les portraits. A l’avant, le capteur de 16 mégapixels utilise aussi la technologie Quad Pixel et peut donc prendre en mode 4 mégapixels.

Il ne manque que le NFC

Pour ce qui concerne la connectivité, le Motorola One Fusion+ est plutôt complet. En effet, il y est Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, embarque un GPS mais ne propose malheureusement le NFC pour payer sans contact ou l’appareiller avec un dispositif compatible. Il peut supporter deux cartes SIM. Il dispose d’une connectique USB Type C et d’une prise Jack 3,5 mm.

Le nouveau smartphone Motorola One Fusion+ est décliné en blanc ou en bleu. Il sera proposé à 300 euros environ.