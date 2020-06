Le Huawei P40 Pro Plus et son zoom numérique 100x disponible au prix de 1299 €

Comme attendu, la marque chinoise Huawei confirme la disponibilité de son nouveau smartphone haut de gamme, le P40 Pro + depuis le lundi 15 juin 2020. Profitant d’une fiche technique encore plus performante que celle du P40 Pro lancé en mars dernier, il mise sur la photo.

La série des smartphones Huawei P40 a été annoncée en mars au cours d’un événement en ligne. Après la sortie commerciale des P40 et P40 Pro, le constructeur annonce donc la disponibilité du P40 Pro Plus. Comme les autres modèles de cette série, il va tenter de se distinguer grâce à l’intégration de modules photo extrêmement performants.

Pas moins de 7 capteurs photo

Ainsi, le dos du P40 Pro Plus est équipé de 5 capteurs. Le module principal est un 50 mégapixels identique à celui du P40 Pro. Il est accompagné d’un autre capteur de 40 mégapixels pour faire du grand angle à ouverture f/1.8. Pour voir loin, le mobile embarque un capteur 8 mégapixels avec zoom optique 10x et un autre 8 mégapixels aussi avec zoom optique 3x. Enfin, un dernier capteur permet de calculer les profondeurs de champs. Notez la présence d’un stabilisateur optique pour limiter les bougés. En zoom numérique, le P40 Pro Plus peut monter jusqu’à 100x, une première pour un smartphone. Ajoutez à cela un double capteur frontal avec un module 32 mégapixels et un capteur de profondeur pour optimiser les portraits. Ceux-ci sont intégrés dans le poinçon, en haut à gauche de l’écran.

Ecran incurvé sur les 4 côtés

La surface d’affichage profite, comme le P40 Pro, des lignes incurvées sur les 4 côtés, là où les écrans des P30 Pro, par exemple ou OnePlus 8 Pro le sont sur 2 côtés. Cela donne une impression de légèreté et une excellente prise en main de l’appareil. En outre, le taux de rafraichissement est de 90 Hz. L’écran mesure 6,58 pouces en diagonale. Il est de type OLED et propose une définition de 1200x2640 pixels. Le mobile est étanche. Il est certifié IP68 ce qui signifie qu’il peut résister à une immersion dans l’eau et à la poussière.

Kirin 990 5G et 8 Go de RAM

Le nouveau smartphone Huawei P40 Pro Plus est animé par la même puce que le P40 Pro, soit un Kirin 990 5G associé à un circuit graphique Mali-G76 et à 8 Go de mémoire vive. Il y a 512 Go d’espace de stockage interne qui peut être étendu grâce à une carte au format propriétaire NM SD Card Huawei. Il y a une batterie d’une capacité de 4200 mAh qui supporte le système de recharge rapide 40 Watts. En outre, sachez qu’il est possible de recharger son mobile sans fil grâce à la charge inversée. Le P40 Pro Plus peut aussi se poser tranquillement sur une base à induction (jusqu’à 40 Watts) pour regagner de l’énergie.

Une large connectivité

Ultra connecté, le Huawei P40 Pro Plus est 5G. Il est aussi Wi-Fi 6 et compatible Bluetooth 5.1 avec le support des codecs SBC, AAC et LDAC. Il a un connecteur USB Type C mais pas de port audio jack 3,5 mm. Bien entendu, il embarque la technologie NFC pour s’appareiller instantanément avec d’autres appareils compatibles ou pour payer sans contact en boutique. Le mobile mesure 158,2x72,6x9 mm pour un poids de 226 grammes.

Il est décliné en blanc ou en noir avec un dos en céramique. Le P40 Pro Plus est, comme les autres P40, privé des services Google. Il s’appuie donc sur une version Open Source d’Android 10 avec une surcouche logicielle EMUI 10.1. Pour les applications, il faut passer par la plateforme dédiée App Gallery. Le nouveau smartphone Huawei P40 Pro Plus est désormais disponible pour 1299 € environ. Pour ce prix, le constructeur offre une paire d’écouteurs sans fil Huawei FreeBuds 3i et une montre connectée Huawei Watch GT 2e.