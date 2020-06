Le realme X3 SuperZoom : zoom x60 et écran 120 Hz

Après une annonce pour l’Espagne, le constructeur chinois realme officialise le nouveau smartphone X3 SuperZoom pour la France. Modèle Premium, il débarque avec un écran 120 Hz et 6 capteurs photo dont un module capable de zoomer jusqu’à 60x.

Après la mise sur le marché des smartphones realme 6 Pro et du X50 Pro, le constructeur continue d’occuper le terrain avec l’annonce officielle sur nouveau X3 SuperZoom. Bien nommé, il embarque un capteur périscopique de 8 MP avec un zoom optique 5x capable de pousser jusqu’à 60x avec l’appui du numérique. Ainsi, il se hisse au niveau du récent smartphone haut de gamme Oppo Find X2 Pro.

A fond sur la photo et le zoom 60x

Le tableau des capteurs est complété par un module principal de 64 mégapixels, le Samsung GW1 avec ouverture f/1.8. Il y a également un capteur de 8 mégapixels pour faire du grand angle jusqu’à 119 degrés et un dernier capteur de 2 mégapixels est disponible pour les prises de vue en mode macro, soit à moins de 4 cm du sujet. Ajoutez à cela la possibilité de se servir des deux capteurs frontaux pour se prendre en selfie, soit avec le 32 mégapixels ou le 8 mégapixels capable de faire des photos grand-angle jusqu’à 105 degrés. Le constructeur promet de pouvoir prendre des photos du ciel étoilé notamment grâce au mode spécifique. L’appareil prend 10 photos à exposition ultra longue pour les combiner grâce à l’intelligence artificielle, la réduction de bruit et la technologie HDR afin d’obtenir un maximum de détails.

Un écran IPS mais 120Hz

L’écran du nouveau smartphone realme X3 SuperZoom est tout aussi remarquable. En effet, basé sur une dalle IPS, il s’affiche sur 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme les modèles les plus haut de gamme que sont les realme X50 Pro, OnePlus 8 Pro, Oppo Find X2 Pro et Samsung Galaxy S20, par exemple. Cela permet d’obtenir une parfaite fluidité et une excellente lisibilité dans les menus et pour les jeux vidéo. L’écran affiche une définition de 1080x2400 pixels. Il est percé dans la coin supérieur gauche pour laisser de la place aux capteurs photo frontaux.

Un SoC de l’an passé mais qui offre toujours de belles performances

L’animation des composants est confiée à la puce Qualcomm Snapdragon 855+ de l’année dernière. Il est associé à 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage non extensibles. Autant dire qu’il en a sous la pédale et peut faire tourner toutes les applications et les jeux les plus exigeants sans aucun problème. Sa mémoire interne est de type UFS 3.0 permettant des vitesses de lecture et d’écriture plus rapides.

L’appareil est alimenté par une batterie d’une capacité de 4200 mAh avec la possibilité d’utiliser la recharge rapide 30 Watts. Le mobile est Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0 mais pas NFC. Il supporte le format audio Dolby Atmos. Il mesure 163,8x75,8x8,9 mm pour un poids de 202 grammes environ, selon le constructeur.

Le nouveau smartphone realme X3 SuperZoom sera disponible à partir du 22 juin pour un prix de 500 euros environ. Il sera décliné en blanc ou en bleu.