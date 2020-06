Les Samsung Galaxy A21s et Galaxy A51 5G arrivent en France

Samsung continue de développer son offre de smartphones déclinés dans de très nombreuses versions pour occuper le terrain médiatique et commercial. Ainsi, le constructeur annonce l’arrivée sur le marché des modèles d’entrée et de milieu de gamme Galaxy A21s et Galaxy A51 5G.

Après les Galaxy A11 et Galaxy A21 qui s’inscrivent dans le segment des mobiles parmi les moins chers, Samsung propose le nouveau Galaxy A21s. Affichant des caractéristiques techniques supérieures à la version A21, ce modèle est équipé d’un écran Infinty-O de 6,5 pouces avec un poinçon dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie qui embarque 13 mégapixels. Le mobile est animé par une puce Samsung Exynos 850 associé à 3 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 32 Go extensibles avec une carte micro SD jusqu’à 512 Go.

4 capteurs photo pour l’entrée de gamme

La partie photo est assez étoffée pour un appareil d’entrée de gamme avec la présence de 4 capteurs. Le module principal est un 48 mégapixels. Il y a aussi un capteur pour l’ultra grand angle de 8 mégapixels et deux autres objectifs avec 2 mégapixels. Le premier est dédié aux prises de vue macro tandis que le second se consacre aux optimisations des photo portraits. Le tout est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Le smartphone Samsung Galaxy A21s est disponible pour 240 euros environ. Il est décliné en noir, bleu ou blanc.

Un nouveau venu dans le monde de la 5G

Samsung propose un grand nombre d’appareils mobiles compatibles avec les réseaux 5G et désormais, il va falloir aussi compter sur la présence du Galaxy A51 5G. Il s’agit d’une déclinaison du récent Galaxy A51. Il partage la quasi intégralité de la fiche technique de ce dernier. Il s’appuie sur un écran de 6,5 pouces Super AMOLED avec un capteur 32 mégapixels caché dans le coin supérieur gauche. Il dispose d’une configuration photo à quadruple capteurs avec un objectif principal de 48 mégapixels, un secondaire de 12 mégapixels pour le grand angle et deux autres de 5 mégapixels pour les macros et les portraits.

Un peu plus de mémoire et de batterie

Le Samsung Galaxy A51 5G est animé par la puce Exynos 980 de la même série que les Galaxy S20. Il est compatible 5G et associé à 6 Go de mémoire vive contre 4 Go pour le Galaxy A51. Sa batterie est aussi plus imposante avec une capacité de 4500 mAh contre 4000 mAh pour la version 4G. Il est décliné en noir, rose ou blanc. Le constructeur veut rendre la 5G abordable et propose le Galaxy A51 5G à un tarif de 480 euros environ.