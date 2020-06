Le Xiaomi Redmi 9 débarque avec 4 capteurs photo et une batterie 5020 mAh

La marque Xiaomi entend bien séduire un public aussi large que possible avec son nouveau smartphone d’entrée de gamme, le Redmi 9. Pour cela, le constructeur chinois propose l’intégration de 4 capteurs photo au dos et d’une batterie promettant 2 jours d’utilisation à un tarif particulièrement abordable.

Après plusieurs annonces dans d’autres pays, c’est finalement en France que le Redmi 9 est officialisé. Ce nouveau modèle d’entrée de gamme propose une fiche technique particulièrement intéressante pour un prix qui l’est tout autant. Il n’y a qu’à regarder sa configuration photo qui s’appuie sur la présence de 4 capteurs au dos. Chacun a un rôle bien défini. Ainsi, le module principal est un 13 mégapixels associé à un autre capteur de 8 mégapixels dédié aux prises de vue grand angle. Il y a aussi un objectif de 5 mégapixels pour faire des photo macro et un dernier capteur de 2 mégapixels est là pour calculer les profondeurs de champs. A l’avant, un appareil photo de 8 mégapixels permet de se prendre en selfie.

Une large batterie pour tenir deux jours

Le Xiaomi Redmi 9 est animé par une puce Mediatek Helio G80. Il devrait offrir des performances sans commune mesure avec ceux des Mi 10 Pro ou Mi 10, des modèles haut de gamme mais cela devrait suffire. Il y a aussi une batterie d’une capacité de 5020 mAh qui se recharge avec le bloc d’alimentation 18 Watts fourni par le constructeur. Ce dernier promet une autonomie de deux jours avec une seule charge. Particulièrement bien équipé en termes de connectivité, le smartphone embarque les technologies NFC, un port infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle et la possibilité d’accueillir deux cartes SIM. Un lecteur d’empreinte digitale réservé son utilisateur à son seul propriétaire.

Choisissez votre modèle, selon la capacité RAM et de stockage

Le nouveau smartphone Xiaomi Redmi 9 est décliné en trois coloris : gris, vert ou violet. Le fabricant ne signale pas s’il pourra profiter de la nouvelle interface MIUI12 mais cela est fort probable. Le mobile est proposé en plusieurs versions avec 3 Go de RAM et 32 Go de capacité de stockage pour 160 € environ. Comptez sur un prix de 190 € environ pour la déclinaison embarquant 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace interne.