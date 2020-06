Xiaomi Mi 10 Lite, le smartphone 5G à moins de 400 euros

La marque chinoise Xiaomi continue d’occuper le terrain médiatique et développe son offre autour de la 5G. Avec le Mi 10 Lite, le fabricant promet un mobile compatible avec les futurs réseaux très haut débit pour un prix raisonnable inférieur à 380 euros sur une base de Mi 10.

Après l’annonce récente du Redmi 9, Xiaomi lance officiellement la commercialisation en France d’un nouveau modèle appartenant à la série des Mi 10. Ainsi, aux côtés des Mi 10 et Mi 10 Pro disponibles depuis quelques semaines, il faut maintenant compter sur une nouvelle version, le Mi 10 Lite. Celui-ci débarque dans les rayons avec le même écran que les autres mobiles de cette gamme et une configuration photo intéressante avec 4 capteurs à l’arrière.

Un bel écran AMOLED de 6,57 pouces

Le nouveau smartphone Xiaomi Mi 10 Lite 5G s’appuie donc sur un écran AMOLED TrueColor de 6,57 pouces au format 20:9. Il affiche une définition de 1080x2400 pixels et offre, selon son fabricant, une luminosité de 600 nits. Il supporte la norme HDR10+ afin d’optimiser les séquences vidéo et les zones sombres pour afficher un maximum de détails. Afin de limiter les rayures et les chocs, il est protégé avec la technologie Corning Gorilla Glass 5. Malheureusement et à la différence des Mi 10 et Mi 10 Pro, la fréquence de rafraîchissement est ici de 60 Hz contre 90 Hz pour les modèles plus haut de gamme. On apprécie toutefois d’avoir du AMOLED sous les doigts plutôt qu’un écran LCD avec des couleurs moins gratifiantes et des noirs moins profonds. Notez la présence du lecteur d’empreinte digitale sous la surface d’affichage pour le déverrouillage du mobile.

Configuration photo 4 capteurs dont un 48 mégapixels

La configuration photo n’est aussi pointue que celle intégrée au sein des Mi 10 et Mi 10 Pro mais, pour un prix plutôt raisonnable, le Mi 10 Lite 5G est cependant équipé d’un module principal de 48 mégapixels avec la technologie pixel ultra large 4 pour 1 et ouverture f/1.79. Il est associé à un objectif grand angle de 8 mégapixels, contre 13 mégapixels pour le MI 10. Enfin, comptez également sur la présence de deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun, l’un pour les calculs de profondeur de champ et l’autre pour les prises de vue en mode macro. À l’avant, il y a un capteur de 16 mégapixels pour se prendre en selfie. Il est logé dans une encoche tout en haut, au centre de l’écran.

Le Snapdragon 765 5G pour tout gérer

Le tout est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 765 compatible 5G. Il est associé à un circuit graphique Adreno 620 et à 6 Go de mémoire vive. Le mobile est proposé avec 64 Go ou 128 Go d’espace de stockage interne qui peut être étendus grâce à l’insertion d’une carte mémoire micro SD. La batterie a une capacité de 4160 mAh, selon le constructeur. Elle peut être rechargée rapidement (22 Watts) avec le bloc d’alimentation fourni. Côté connectivité, l’appareil est NFC, Wi-Fi ac et Bluetooth 5.1 avec support du standard audio Qualcomm TrueWireless Stereo Plus et des codecs AAC, LDAC, LHDC, apt-X, apt-X HD et apt-X adaptatif. Il peut accepter deux cartes SIM simultanément. Le mobile mesure 163,7x74,7x7,88 mm pour un poids de 192 grammes.

Le nouveau smartphone Xiaomi Mi 10 Lite est décliné en trois coloris : bleu, blanc ou gris. Il est disponible à partir de 380 euros pour la configuration 6+64 Go ou à 400 euros pour le modèle 6+128 Go.