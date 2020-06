Forfait mobile : Plus de temps à perdre pour saisir les 2 promos mobiles RED BY SFR

Commercialisées et renouvelées depuis plusieurs semaines consécutives, les deux belles promos RED by SFR pour votre forfait mobile sont censées disparaître ce soir à minuit. En effet, l'opérateur 100% web vous offre la possibilité de souscrire à l’un des deux forfaits pas chers avec 60Go ou 100Go d’enveloppe Web 4G, faîtes votre choix, mais ne traînez pas !

Des abonnements à prix réduits même après un an !

Des promos séduisantes, ce n’est pas ce qui manque en ce moment chez les opérateurs mais des remises valables sans condition de durée c’est plus rare et c’est aussi et surtout une belle opportunité qu’il ne faudrait pas laisser passer. C’est le cas chez RED by SFR qui dispose jusqu’à ce soir au moins de 2 offres promotionnelles sans prix qui bougent au-delà d’une période définie. Vous avez le choix entre le forfait 60Go à 12€/mois au lieu de 15€ et le forfait 100Go à 16€/mois au lieu de 20€. Un autre avantage chez RED porte sur la proposition unique de forfaits sans engagement, cela signifie qu’avec cet opérateur vous restez libre de résilier dès que vous le souhaitez, sans justificatif et sans pénalité.

Pour profiter de ces forfaits mobile Red by SFR, vous pouvez souscrire sur le site de l'opérateur.

Pour laquelle des 2 promos allez-vous craquer aujourd’hui ?

60 ou 100Go de data, il faut choisir ce qui vous conviendra le mieux ! Sachez que les deux formules offrent l'illimité pour les appels, les SMS et les MMS depuis et vers la France métropolitaine. Vous pourrez aussi bénéficier de ces abonnements lors de vos voyages dans l'Union Européenne et les DOM et communiquer dans ces mêmes zones et vers la France métropolitaine.

En ce qui concerne l’enveloppe WEB, elle est accessible en France métropolitaine sur le réseau 4G de SFR. Si votre choix bascule sur le forfait 60Go, vous aurez la chance de profiter d’un bonus mensuel de 8Go pour vos usages depuis l'UE et les DOM. Enfin si vous craquez pour le forfait mobile 100Go, ce même bonus mensuel s’élèvera à 10Go pour naviguer depuis l'UE et les DOM.