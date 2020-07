Free Mobile : le forfait 80 Go à 11,99 euros

Free Mobile vient de mettre à jour sa promo sur le forfait mobile Série Free qui passe de 70 Go à 80 Go moyennant un euro de plus. Ce forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 8 Go d'Internet à l'étranger pour 11,99 euros par mois.

Après avoir proposé un forfait 70 Go à 10,99 euros, Free continue d'améliorer son forfait mobile en série spéciale. Le forfait mobile Série Free passe de 70 Go à 80 Go pour 11,99 euros par mois. Un forfait Free Mobile 80 Go à 11,99 euros Free profite du 1er juillet pour mettre à jour son forfait destiné à ceux qui sont à la recherche d'un forfait mobile 4G pas cher avec appels, SMS et MMS illimités et une enveloppe Internet généreuse. Pour faire des économies sur votre facture mobile, Free Mobile propose ainsi un forfait 80 Go au prix de 11,99 euros comprenant : Appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte)

SMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM

MMS illimités en France métropolitaine

Internet 80 Go (débit réduit au-delà) en 4G+/4G en France métropolitaine

Internet 8 Go depuis l'Union Européenne et les DOM Pour profiter de ce forfait mobile Free à 11,99 euros par mois, rendez-vous sur le site de l'opérateur. 80 Go en promotion chez Free Mobile Cette Série Free 80 Go est sans engagement, ce qui signifie que vous avez la possibilité de résilier à tout moment sans frais supplémentaire. C'est la première fois que Free Mobile propose un volume Internet de 80 Go utilisable sur le réseau 4G en France métropolitaine. Rappelons que ce prix cassé de 11,99 euros est valable pendant 12 mois, avant de basculer automatiquement sur le forfait Free Mobile illimité à 19,99 euros. Une fois basculé sur l'offre à 19,99 euros, vous pourrez profiter de 25 Go par mois d'Internet depuis plus de 65 destinations, appeler plus de destinations internationales incluses dans le forfait, ou encore en voyage depuis les Etats-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Israël. La Série Free 80 Go est valable pour toute nouvelle souscription, réservée aux personnes n’ayant pas été abonnées au Forfait Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription.