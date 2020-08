Google Pixel 4a, enfin officiel avant les prochains Pixel 4a (5G) et Pixel 5

Le géant américain a officiellement levé le voile sur le nouveau smartphone Pixel 4a après plusieurs mois d’attente. Mais la firme confirme également, via un communiqué, l’arrivée prochaine de deux autres mobiles d’ici la fin de l’année, le Pixel 4a (5G) et le Pixel 5.

C’est à partir du 10 septembre prochain que vous pourrez accéder aux précommandes depuis le Google Store mais aussi chez les principaux opérateurs et quelques enseignes comme Fnac/Darty ou Boulanger, par exemple. D’ici là, sachez que le Google Pixel 4a se distingue des autres modèles de par sa compacité. Avec ce format plutôt réduit, il rentre directement en concurrence avec l’iPhone SE 2020 mais également avec le Samsung Galaxy A51 ou le OnePlus Nord, récemment annoncé par le constructeur chinois. Il mesure 144 x 69,4 x 8,2 mm pour un poids de seulement 143 grammes, là où la plupart des mobiles affichent presque 200 grammes sur la balance.

Du OLED pour un milieu de gamme

Le nouveau smartphone Google Pixel 4a dispose d’un écran de 5,81 pouces affichant une définition de 2340 x 1080 pixels soit une densité de 443 ppp. Il utilise la technologie OLED et un format d’affichage 19,5:9 pour des noirs particulièrement profonds et des couleurs éclatantes. Le mode Always-on est de la partie afin d’afficher des informations pertinentes pour l’utilisateur même si le mobile est en veille. En outre, l’écran est compatible HDR avec une profondeur maximale de 24 bits ou 16 millions de couleurs. La surface d’affiche est percée dans le coin supérieur gauche afin de laisser la vision claire au capteur photo frontal de 8 mégapixels.

Un seul capteur photo à l’arrière

Au dos du Pixel 4a, il y a un lecteur d’empreinte digitale. Celui-ci permet de déverrouiller le mobile en un instant. Il y a également le bloc photo principal. Ce dernier se compose d’un seul capteur là où certains constructeurs en place jusqu’à 4. Google mise plus sur le traitement des images de manière logicielle que sur les différents capteurs. Le capteur du Pixel 4a est un 12,2 mégapixels avec la possibilité d’activer plusieurs modes de prise de vue dont le « portrait » et la « vision nocturne ». Notez la présence d’un stabilisateur optique et électronique de l’image et une ouverture f/1.7.

Processeur Snapdragon 730G avec sécurité Titan

Le nouveau smartphone Google Pixel 4a est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 730G associé à un circuit graphique Adreno 618 et un module de sécurité Titan. Ce dernier permet de stocker et d’appliquer des verrous utilisés par Android Verified Boot, de s’assurer que même Google ne peut pas déverrouiller un téléphone ou installer des mises à jour sans autorisation du propriétaire ou encore fournir des supports pour des modules de développement de sécurité. Il y a aussi 6 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 128 Go. Le tout est alimenté par une batterie d’une capacité de 3140 mAh. Elle supporte la charge 18 W.

Des services en plus

Les personnes qui achèteront un Pixel 4a pourront profiter d’un espace de stockage supplémentaire ainsi que 3 mois offerts aux services YouTube Premium, Google Play Pass et Google One. En outre, ils pourront également compter sur la disponibilité du nouvel assistant Google, présenté l’année dernière. Ce dernier permet de gérer plusieurs applications en même temps et d’accomplir des tâches rapidement, selon Google. Enfin, pour la connectivité, le Pixel 4a profite du Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 avec prise en charge des codecs aptX, aptX HD, LDAC et AAC. Il est compatible NFC. Il n’est pas 5G.

Le smartphone Google Pixel 4a sera disponible à partir du mois d’octobre pour un prix de 349 €. Il sera proposé uniquement en noir.

Un Pixel 4a 5G et un Pixel 5 à venir

En parallèle de l’annonce de la prochaine commercialisation du Pixel 4a, Google a aussi confirmé la sortie du Pixel 4a 5G et du Pixel 5. Disponible à partir de 499 € cet automne, sans plus de précision, les deux appareils sont compatibles 5G ce qui, pour Google permettra aux utilisateurs de ce réseau de profiter de vidéos, de téléchargements rapides et d’une parfaite fluidité pour les jeux sous la plateforme Stadia. Le premier devrait reprendre la quasi-totalité de la fiche technique du Pixel 4a tandis que le second pourrait embarquer des composants un peu plus puissants.