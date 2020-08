OnePlus Nord : ouverture des ventes, où le trouver et à quel prix ?

Officiellement annoncé le 21 juillet dernier, le nouveau smartphone OnePlus Nord est enfin disponible à la vente sur le site du constructeur et dans plusieurs enseignes de la distribution. Proposé à un tarif plutôt abordable à partir de 399 €, il veut être un modèle phare du milieu de gamme compatible 5G face à l’iPhone SE 2020, entre autres.

Après plusieurs mois d’attente et une campagne de pré-annonces sur les réseaux sociaux, le smartphone OnePlus Nord est maintenant proposé en boutique et sur le net. Premier d’une gamme qui s’annonce, il profite de la volonté du fabricant renouant avec la philosophie de la marque, rendre abordable le meilleur de la technologie au service des utilisateurs. Ainsi, le mobile a bénéficié du même traitement que les modèles les plus haut de gamme notamment en ce qui concerne la sélection des matériaux ainsi que les tests de conception. En outre, sachez également que le OnePlus Nord profitera des mises à jour pour le système pendant deux ans et trois pour ce qui touche à la sécurité.

Il en a sous le capot

Techniquement, le OnePlus Nord est équipé d’un écran AMOLED de 6,44 pouces au format 20:9 avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 765G compatible 5G associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive. Il intègre 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne UFS 2.1. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4115 mAh supportant la charge rapide Warp Charge 30T, comme le OnePlus 8 ou le OnePlus 8 Pro. Même s’il n’est pas officiellement certifié, il peut résister à une brève immersion dans l’eau sans subir de dégâts.

Une configuration photo digne d’un grand

La partie photo est plutôt impressionnante sur ce modèle puisqu’il dispose de 6 capteurs. Deux sont disponibles en façade avec un premier module de 32 mégapixels et un second de 8 mégapixels capable de prendre des photos en grand angle sur 105 degrés. À l’arrière, il y a 4 capteurs. L’objectif principal embarque un capteur de 48 mégapixels, le même que le OnePlus 8 avec un stabilisateur optique. Il y a également un module de 8 mégapixels pour faire du grand angle sur 119 degrés, un autre de 5 mégapixels pour aider au calcul de la profondeur de champ et un dernier capteur est dédié à la macro avec 2 mégapixels.

Ultra connecté et enfin disponible

Le smartphone OnePlus Nord est NFC. Il n’est pas Wi-Fi 6 mais ac et supporte la 5G ainsi que le Bluetooth 5.1 avec prise en charge des codecs aptX, aptX HD, LDAC et AAC. Un lecteur d’empreinte est situé sous l’écran et il a droit, comme les autres modèles de la marque, à son bouton-poussoir pour mettre en sourdine, vibreur ou sonnerie en un instant.

Prêt à concurrencer l’iPhone SE 2020, le Samsung Galaxy A51 ou le récent Google Pixel 4a, le OnePlus Nord est décliné en bleu marbre ou gris onyx (foncé) avec effet miroir. Il est disponible à 399 € pour la version 8+128 Go ou 499 € pour le modèle embarquant 12+256 Go sur le site OnePlus, Fnac Darty et Amazon.