Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra : les nouveaux smartphones premium de Samsung

C’est lors de la conférence d’été annuelle Unpacked que les nouveaux smartphones Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra ont été officiellement présentés après plusieurs semaines d’attente, des caractéristiques et physiques aperçus ça et là. Voici toutes les informations les concernant en détail.

Comme prévu, le géant sud-coréen a donné sa conférence Unpacked en plein cœur de l’été pour dévoiler les nouveaux smartphones Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Cela a aussi été l’occasion pour le constructeur d’annoncer la sortie d’une nouvelle paire d’écouteurs True Wireless, les Samsung Galaxy Buds Live, la nouvelle montre connectée Galaxy Watch3 et les nouvelles tablettes tactiles Galaxy Tab S7 et S7+.

Après une publication officielle du Galaxy Note 20 Ultra par le constructeur lui-même, il n’y avait pas vraiment de suspens quant à l’aspect extérieur de ce mobile. L’appareil s’est donc montré sous son meilleur jour avec notamment son écran incurvé sur les deux bords latéraux et son poinçon dans le coin supérieur gauche. Le bloc photo est relativement proéminent, à l’arrière avec une épaisseur plus importante à ce niveau par rapport au reste de la surface. Notez la position du stylet qui change par rapport au précédent modèle étant, cette fois, propose un logement sur la partie inférieure du smartphone tout comme l’unique haut-parleur. Le Galaxy Note 20 Ultra est proposé en bronze, noir ou blanc. Le Galaxy Note 20, pour sa part, profite des coloris bronze, gris ou vert.

Un écran qui en met plein la vue

L’écran du Galaxy Note 20 est différent du Note 20 Ultra. En effet, il est plat. Il est équipé du même écran que le Galaxy S20+ avec une définition de 1080x2400 pixels et un ratio 19,5:9. Sa fréquence de rafraîchissement n’est que de 60 Hz, là où la concurrence propose, même à des prix très raisonnables, comme le OnePlus Nord, une dalle à 90 Hz, par exemple. Idem chez Xiaomi. Le Galaxy Note 20 Ultra profite, lui d’une fréquence plus élevée à 120 Hz apportant fluidité et réactivité. Ce taux de rafraîchissement peut être géré automatiquement afin d’économiser la batterie et donc l’autonomie de l’appareil. La définition de l’écran du Note 20 Ultra est de 1444x3200 pixels avec une protection Corning Gorilla Glass 7. Il mesure 6,9 pouces contre 6,7 pouces pour le Galaxy Note 20.

Deux configurations, selon la version

Les deux mobiles sont animés par la puce Samsung Exynos 990 gravé en 7 nm associé à 8 Go de mémoire vive pour le Galaxy Note 20 et 12 Go pour la version Ultra. Le premier embarque 256 Go d’espace de stockage tandis que le second est décliné en 256 ou 512 Go, selon la configuration choisie. Pour se prendre en selfie, les deux appareils sont équipés d’un capteur unique de 10 mégapixels. À l’arrière, les modules sont différents. Le Galaxy Note 20 est doté d’un capteur principal de 12 mégapixels assisté d’un autre 12 mégapixels pour faire du grand angle et d’un dernier de 64 mégapixels avec téléobjectif. Il profite d’un zoom optique 3x. Pour le Galaxy Note 20 Ultra, Samsung a intégré le capteur 108 mégapixels aussi disponible sur le Samsung Galaxy S20 Ultra et Xiaomi Mi 10, par exemple. Il est accompagné de deux autres capteurs de 12 mégapixels, l’un pour le grand angle et l’autre pour zoom avec une capacité optique 5x. Notez qu’il n’est plus question ici d’un zoom 100x comme le S20 Ultra. Il est possible de zoomer à un maximum de 50x en mode hybride.

Pour les vidéos, il est possible de filmer avec une définition Ultra HD 8K au format 21:9 à 24 images par seconde ou en Full HD 1080p à 120 images par seconde.

Compatibles charges rapides et par induction

Les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra profitent d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Le premier dispose d’une batterie d’une capacité de 4300 mAh contre 4500 mAh pour la version Ultra. Le Galaxy Note 20 supporte la charge rapide 25 W alors que l’Ultra peut accepter 45 W. Attention le chargement 45 W n’est pas fourni par le constructeur. Les deux smartphones peuvent être rechargés par induction en 15 W. Ils peuvent aussi être utilisé pour charger d’autres appareils compatibles avec la fonction très pratique de recharge inversée. C’est aussi le cas des modèles les plus haut de gamme, notamment chez Huawei, par exemple, avec les P40 et P40 Pro. Les deux mobiles sont animés par Android 10 avec une surcouche logicielle OneUI 2.5. Samsung promet un suivi des mises à jour pendant au moins 3 ans sur ces appareils.

Le nouveau S Pen, des fonctions en plus

Les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra sont toujours accompagnés du stylet S Pen Bluetooth. Il profite de nouvelles fonctions comme la possibilité de retourner au menu d’accueil d’un simple geste ou de faire une capture d’écran, sans avoir à toucher le mobile. L’application Samsung Notes bénéficie d’optimisation notamment en ce qui concerne la conversion des prises de notes en format numérique qui est maintenant plus fine. Les sauvegardes et la synchronisation entre tous les appareils connectés au compte Samsung sont désormais automatiques. Enfin, notez la possibilité d’écrire en enregistrant une note audio simultanément.

Les nouveaux smartphones Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra sont disponibles en précommande jusqu’au 20 août. Pendant cette période, les acheteurs peuvent choisir entre 3 mois d’accès au Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft, une manette sans fil et un chargeur sans fil offert ou une paire de Galaxy Buds Live (pour le Note 20 Ultra) ou de Galaxy Buds+ (pour le Note 20).