Galaxy Z Fold 2 (5G) : Samsung revoit la copie de son smartphone pliant

Lors de son évènement annuel Unpacked, le constructeur sud-coréen a dévoilé ce qu’il pense être le futur de la téléphonie, son prochain smartphone pliable, le Galaxy Z Fold 2 5G.

Après la présentation de son smartphone le plus haut de gamme, le Galaxy Note 20 et sa déclinaison, le Galaxy Note 20 Ultra, Samsung a levé une partie du voile qui était encore posé sur sa seconde génération de mobiles pliables, le Galaxy Z Fold 2. Un an et demi après l’annonce du Galaxy Fold et souhaitant répondre aux expériences des utilisateurs du premier Galaxy Fold et du Galaxy Z Flip, le constructeur semble avoir amélioré sa copie avec l’emploi de composants plus robustes, plus adaptés au concept du « pliant » ainsi qu’une augmentation des performances.

Deux écrans, dont un plus grand qu’auparavant

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy Z Fold 2 5G dispose donc de deux écrans bord à bord Infinity-O donc AMOLED. Ils intègrent des capteurs photo. L’écran avant mesure 6,2 pouces tandis que la surface d’affichage principale fait 7,6 pouces en diagonale. Le premier est donc bien plus important que sur le modèle précédent, l’un des principaux reproches qui lui étaient faits. Le second profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz ce qui permet d’avoir une totale fluidité lors du défilement de longues pages et dans la navigation au sein des menus, par exemple.

Un système de pliage corrigé

La charnière a été revue. En effet, sur cette nouvelle version, le constructeur reprend le principe utilisé sur le Z Flip avec ce que l’on pourrait comparer des crans qui permettent de maintenir l’écran plus ou moins ouvert, selon les besoins sans risque qu’il ne se referme tout seul. Le mobile peut ainsi se tenir tel un ordinateur portable ouvert, par exemple.

Techniquement parlant

Samsung a annoncé que son nouveau smartphone pliable profitera d’une puce Qualcomm Snapdragon 865 Plus, la plus haut de gamme chez le fondeur avec un prix qui devrait être particulièrement élevé. La batterie a une capacité de 4500 mAh et il y a un lecteur d’empreinte pour déverrouiller le mobile. Notez aussi la présence de trois capteurs photo au dos, sans plus de détails communiqués pour le moment.

Outre la partie purement technique, Samsung a collaboré étroitement avec les équipes de Google afin de proposer une interface et une expérience utilisateur des plus aboutis en ce qui concerne l’affichage avec tout le potentiel d’un écran pliable. Plus de précisions concernant le futur Galaxy Z Fold 2 5G devraient être données les premiers jours du mois de septembre dont l’intégralité de sa fiche technique, son prix et sa date de disponibilité.