Le Xiaomi Mi 10 Ultra est officiel avec un écran 120 Hz, une charge 120W et un zoom numérique 120x

Pour fêter ses 10 ans d’existence, la marque chinoise a dévoilé les caractéristiques techniques et physiques d’un nouveau smartphone résolument haut de gamme, le Xiaomi Mi 10 Ultra. Mobile de tous les superlatifs ou presque, il embarque un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un capteur avec un zoom numérique 120x et une batterie pouvant supporter la charge ultra rapide 120W.

En vue de la célébration de ses 10 ans, le constructeur Xiaomi a organisé un événement au cours duquel il était bien sûr question de revenir sur les innovations qui ont marqué l’ascension du fabricant, mais ce fut aussi l’occasion d’annoncer la sortie prochaine d’un nouveau smartphone, le Xiaomi Mi 10 Ultra. Venant compléter la gamme qui compte déjà dans ses rangs le Mi 10, le Mi 10 Lite et le Mi 10 Pro, ce modèle embarque presque tout ce qui se fait de mieux en matière de téléphonie mobile et de multimédia.

Une configuration bien musclée

Ainsi, le smartphone Xiaomi Mi 10 Ultra s’appuie sur une puce Qualcomm Snapdragon 865 là où nous attendions un 865 Plus. Il y a jusqu’à 12 Go de mémoire vive de type LPDDR5 et une capacité maximale de stockage de 512 Go extensibles et répondant à la norme UFFS 3.1 pour des écritures et des lectures de données bien plus rapides. L’appareil profite d’une connectivité 5G, du NFC et du Wi-Fi 6.

Un écran OLED 120 Hz

Son écran OLED mesure 6,67 pouces ce qui est très grand. Il bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme tous les appareils haut de gamme du marché sauf pour le Huawei P40 Pro. Il affiche une définition de 1080x2340 pixels avec une luminosité maximale annoncée de 1200 cd/m². Il est compatible HDR10+ afin de rendre des scènes sombres les plus éclairées possibles.

Un zoom numérique jusqu’à 120x

La partie photo est confiée à 4 capteurs au dos. Le téléobjectif périscope est capable, selon le constructeur, de réaliser un zoom numérique jusqu’à 120x. Le zoom optique s’arrête à 10x ce qui n’est déjà pas si mal, sans aucune perte de qualité. En outre, il y a également un capteur de 20 mégapixels pour faire de l’ultra grand angle jusqu’à 128 degrés et apte aussi à prendre des photos macro. Enfin, notez la présence de deux autres capteurs de 48 et 12 mégapixels, ce dernier étant dédié aux prises de vue en mode portrait. Il est capable de zoomer optiquement en 2x. Contrairement à ce que certains pensaient, il n’y a pas de capteur sous l’écran mais un poinçon pour laisser la place à l’objectif situé dessous.

Encore du 120 pour la recharge

Enfin, le chiffre 120 est encore à l’honneur puisqu’il s’agit de la puissance qui peut être encaissée par la batterie intégrée au Xiaomi Mi 10 Ultra d’une capacité totale de 4500 mAh. En effet, selon le constructeur, l’appareil pourrait ainsi supporter la charge ultra rapide 120 W. Il s’agirait du premier mobile à accepter une telle charge. Xiaomi promet une charge complète en seulement 23 minutes. Cinq minutes suffiraient pour le recharger à hauteur de 40%. Gage des modèles les plus haut de gamme, le Xiaomi Mi 10 Ultra dispose de la recharge sans fil et peut aussi utiliser la fonction de charge inversée pour alimenter d’autres appareils compatibles.

Le nouveau smartphone Xiaomi Mi 10 Ultra est décliné en plusieurs versions. Annoncé uniquement pour le marché chinois, il sera proposé à 5299 yuans (647 €) pour le modèle 8/128 Go ou à 5599 yuans (684 €) pour 8/256 Go. Comptez sur un prix de 5999 yuans (733 €) pour profiter de la configuration 12/256 Go ou 6999 yuans (855 €) embarquant 12/512 Go.