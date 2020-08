Smartphone realme X50 5G, le meilleur rapport qualité/prix du marché ?

La marque chinoise profite de cet été pour annoncer la disponibilité de son nouveau smartphone realme X50 5G proposé à un tarif particulièrement abordable de 379 €. Embarquant un écran 120 Hz, une compatibilité 5G et pas moins de 6 capteurs photo, il prétend à la place de mobile au meilleur rapport qualité/prix.

La philosophie de realme est de proposer des smartphones embarquant des technologies de pointe à des prix abordables pour un public aussi large que possible. Le nouveau smartphone realme X50 5G semble en être la parfaite illustration. Après le remarquable realme X3 SuperZoom et son écran 120 Hz, le constructeur récidive avec une fréquence de rafraîchissement aussi élevée sur le X50 5G. Ainsi, le défilement des pages parait beaucoup plus fluide et les jeux en profitent également pour se montrer sur leurs meilleurs jours offrant réactivité et des mouvements sans aucune saccade.

L’écran du realme X50 5G mesure 6,57 pouces en diagonale. Il est de type LCD et offre, selon le constructeur, un ratio écran/châssis de 90,4%. Le reste est pour les bords et le double poinçon dans le coin supérieur gauche pour laisser suffisamment de place aux deux capteurs photo frontaux. Le module principal dispose de 16 mégapixels f/2.0 tandis que le second est un 2 mégapixels spécialisé dans les portraits.

Une puce pensée pour les jeux vidéo

Le nouveau smartphone realme X50 5G est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 765G associée à 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage non extensibles. Le processeur a été pensé pour être optimisé lors de session de jeux vidéo pour livrer toutes les performances disponibles. Le mobile supporte la 5G. Il est Wi-Fi ac et Bluetooth 5.1. En outre, il est aussi compatible avec la technologie sans contact NFC pour payer dans les commerces ou s’appairer instantanément avec un appareil qui est aussi équipé de cette norme.

4 capteurs photo au dos

Côté photo, le realme X50 5G dispose de quatre capteurs au dos afin de se plier à toutes situations. Ainsi, le module principal est un capteur de 48 mégapixels capable de faire de l’ultra grand-angle à 119 degrés. Il est assisté par un deuxième capteur de 8 mégapixels aussi apte à offrir de larges vues. Enfin, il y a également deux autres capteurs de 2 mégapixels pour les prises de vue macro et un dernier spécialisé dans les photos noir et blanc permettant d’optimiser la plupart des photos prises avec le smartphone.

Une charge complète en moins d’une heure

La batterie intégrée à une capacité de 4200 mAh. Bonne nouvelle, elle supporte le système de recharge rapide Charge Dart Flash 30 W. Le constructeur annonce pouvoir passer de 0 à 70% en seulement 30 minutes. La charge complète serait obtenue en un peu moins d’une heure. Le mobile fonctionne sous Android 10 avec une surcouche logicielle realme UI. Il est décliné en deux coloris : argent glacé ou vert sauvage. Avec une telle fiche technique, il peut faire de l’ombre au récent OnePlus Nord proposé à un tarif approchant, mais offre, pour sa part, un écran AMOLED (« seulement » 90 Hz) et jusqu’à 12 Go de RAM.

Le nouveau smartphone realme X50 5G est proposé à 379 euros avec une paire d’écouteurs sans fil realme Buds Q en précommande jusqu’au 16 août en boutique physique et en ligne Fnac et Darty ainsi que sur le site du constructeur. Disponible à partir du 17 août, avec une offre de remboursement de 30 euros jusqu’au 27 septembre 2020.