Huawei Mate 40 Pro, quelques caractéristiques en fuite ainsi qu’un visuel de son bloc photo

Le futur smartphone haut de gamme de Huawei commence sérieusement à faire parler de lui plusieurs jours avant une présentation officielle qui devrait se tenir début septembre. Un twittos a ainsi publié une fiche technique crédible. Parallèlement, une image montrant le bloc photo à l’arrière de l’appareil circule aussi sur les réseaux sociaux.

Actuellement pris dans la tourmente qui l’oppose à l’administration Trump, le constructeur chinois Huawei ne peut plus proposer de mises à jour pour ses smartphones animés par Android. Il vient aussi de se voir notifier la fin de son approvisionnement en puce Kirin mais, malgré tout devrait maintenir son calendrier pour la présentation de son futur smartphone, la série Mate 40. Le modèle Mate 40 Pro devrait être accompagné du Mate 40, non prévu pour la France. La raison serait un manque de processeurs pour produire en masse ce smartphone, les équipes marketing privilégiant donc la mise en avant de la version la plus haut de gamme.

Le dernier Kirin en piste

Selon le twittos @Roden950, le Huawei Mate 40 Pro disposera donc d’une puce Kirin 9000, la dernière pour la firme chinoise. Son écran offre une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz avec une découpe en largeur pour laisser la place à deux capteurs photo en façade dont un système de reconnaissance faciale 3D. Selon d’autres sources, il pourrait aussi profiter d’une surface complète d’identification de l’empreinte digitale. Ainsi, il suffirait de poser son doigt n’importe où sur l’écran pour qu’il soit reconnu. Il profiterait d’une dalle incurvée seulement sur les côtés et non pas à la verticale comme sur le P40 Pro.

Une configuration photo à 4 capteurs au dos

Le smartphone Huawei Mate 40 Pro aurait une configuration photo avec un module principal de 50 mégapixels utilisant une technologie « d’objectif liquide ». Cette dernière n’utilise rien de réellement liquide. Il s’agit d’un brevet déposé par le constructeur basé sur un capteur pour faire les mises au point et qui sert aussi à la stabilisation. Il y a aussi un appareil ultra grand angle de 80 mégapixels, un téléobjectif périscope et un capteur de profondeur de champ. Une image de ce qui pourrait être le bloc complet a fuité.

Des prix pour les différentes versions ?

Le bien informé @Roden950 donne même des prix pour le Huawei Mate 40 Pro. Ainsi, il serait décliné en plusieurs versions avec 128, 256 ou 512 Go d’espace de stockage et donc proposé à des tarifs respectifs de 727 € HT, 788 € HT et 897 € HT. Si le constructeur maintient son calendrier, il reste à peine quelques semaines à patienter pour avoir les informations officielles et voir à quoi ressemble réellement ce smartphone.