Bientôt un Samsung Galaxy S20 Fan Edition disponible à un prix abordable ?

Le constructeur sud-coréen continue de surfer sur le succès de ces précédents modèles et devrait prochainement proposer une version spéciale du Galaxy S20 disponible depuis quelques mois maintenant. Son nom : Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Au menu : des composants de pointe mais un design très classique pour un prix contenu.

Quelques jours seulement après la présentation officielle des nouveaux smartphones haut de gamme Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra, nous apprenons par la publication non officielle de rendus créés par @OnLeaks qu’un autre mobile allait prochainement rejoindre les rangs. Baptisé Galaxy S20 Fan Edition, il serait différent de la série par son design qui serait beaucoup plus classique et notamment sans bord incurvé pour son écran. Quelques photos semblent confirmer ce parti pris qui permet à Samsung de proposer l’appareil à un tarif plus abordable que les mobiles les plus avancés.

Un capteur photo en moins

En plus de son côté esthétique différent des autres modèles de la série S20, le Galaxy S20 Fan Edition perd également au moins un capteur photo au dos. En effet, les Galaxy S20 et S20 Ultra disposent de 4 capteurs et le rendu fuité montre seulement 3 objectifs, un autre moyen de réduire les coûts de fabrication et donc le prix final. Malgré tout, le mobile devrait profiter d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865 associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive. Il y aurait 512 Go d’espace de stockage interne qui serait extensibles.

Selon plusieurs sources, le futur smartphone Samsung Galaxy S20 Fan Edition pourrait être proposé à 650 € environ pour une disponibilité courant octobre. Il serait ainsi beaucoup plus accessible que les autres Galaxy S20 et Galaxy 20 Ultra qui sont annoncés à partir de 849 € en version 5G.