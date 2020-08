iPhone 12 et iPhone 12 Pro, design, caractéristiques, prix, tout ce que nous savons

Ils devraient être présentés dans les prochaines semaines, sans plus de précision pour le moment. Les nouveaux iPhone 12 réunissent la génération 2020 de la marque à la pomme avec plusieurs avancées technologies, à priori. Voici tout ce que nous savons à leur sujet.

D’après plusieurs rumeurs persistantes, Apple pourrait annoncer l’arrivée sur le marché de quatre modèles d’iPhone. Il y aurait ainsi l’iPhone 12, l’iPhone 12 Max, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Le premier serait doté de deux capteurs photo, d’un écran de 5,4 pouces alors que le deuxième profiterait toujours de deux objectifs, mais un écran plus grand de 6,1 pouces. Enfin, les Pro et Pro Max bénéficieraient de 3 appareils photo avec LIDAR et des écrans de 6,1 et 6,7 pouces.

Du OLED pour l’écran

À la différence du modèle SE, tous les iPhone 12 version 2020 seraient équipés d’un écran OLED afin de proposer des contrastes infinis et des couleurs éclatantes. LG serait même l’un des fournisseurs de la marque américaine. La surface d’affichage serait particulièrement plate, pas comme les mobiles les plus haut de gamme sous Android, par exemple. Les versions Pro bénéficieraient d’une fréquence de rafraichissement de 120 Hz, comme sur l’iPad Pro 2020. En outre, il faudrait aussi compter sur la technologie Pro Motion afin d’optimiser encore la fluidité du défilement des pages.

Nouvelle puce Apple A14 Bionic

Les nouveaux iPhone 12 seraient dotés de la toute dernière puce Apple A14 Bionic qui vient succéder à la A13. Ce processeur possède la particularité d’être gravé en 5 nm (contre 7 nm) pour la précédente génération ce qui, selon plusieurs experts, permettrait d’obtenir un gain de performances d’au moins 15%. Les versions Pro embarqueraient 6 Go de mémoire vive et il faudrait se contenter de seulement 4 Go pour les autres. Selon plusieurs sources, Qualcomm fournit les modems 5G à Apple pour les intégrer dans ses iPhone 12, mais, en ce qui concerne les antennes, le constructeur américain aurait décidé de se tourner vers un autre fabricant.

Et en matière de photo ?

Les capteurs photo seraient au nombre de 2 sur l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Max. Il s’agirait d’un objectif 12 mégapixels. Il y en aurait 3 sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Ces deux derniers devraient également profiter d’un capteur LIDAR (laser), comme sur le nouvel iPad Pro. Cela leur permettrait de mieux appréhender les calculs de profondeur de champ, par exemple. Enfin, concernant le design, il semblerait qu’un retour en arrière soit prévu, car l’iPhone 12 devrait avoir des lignes très proches de l’iPhone 4, sorti il y a 10 ans maintenant… Les smartphones d’Apple pourraient ainsi offrir des bords très droits, mais également une encoche plus fine que les précédents modèles.

À quand l’annonce et la disponibilité des produits ?

À l’heure de l’écriture de ces lignes, aucune date officielle n’est encore avancée. Toutefois, concernant la disponibilité des produits, plusieurs fournisseurs parlent d’un retard plus ou moins significatif. Il semblerait que les premiers modèles soient proposés en boutique d’ici la fin du mois d’octobre, voire novembre pour les « Pro ».

Pour quel prix ?

L’iPhone 12 pourrait être proposé à partir de 700 dollars avec 64 Go d’espace de stockage. Il faudrait compter pas moins de 1500 dollars pour s’offrir la version la plus haut de gamme embarquant le plus de mémoire. Le constructeur américain devrait livrer un peu moins d’accessoire avec ses smartphones par rapport à l’an passé. Ainsi, il semblerait qu’il n’y ait qu’un câble Lightning dans la boîte. Le bloc d’alimentation chargeur serait disponible en vente au détail ainsi que les écouteurs filaires. Toutefois, les lois Européennes et notamment Française oblige les fabricants à fournir des dispositifs d’écoute en main-libre.