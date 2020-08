Le Motorola Moto G9 Play débarque avec sa grosse batterie 5000 mAh

Dans le segment de l’entrée de gamme, la concurrence est particulièrement féroce avec des marques qui n’hésitent pas à rogner sur leurs marges afin de proposer des prix les plus attractifs possibles tout en intégrant des composants censés permettre des performances à la hauteur de l’attente de la plupart des utilisateurs. Ainsi, Motorola revient sur ce secteur et propose le nouveau G9 Play, premier d’une série qui s’annonce longue.

Après les récents modèles haut de gamme Edge+ et Edge, le constructeur américain s’est aussi essayé au smartphone avec stylet avec le Moto G Pro, pour faire comme le Galaxy Note 20 de Samsung. Aujourd’hui, c’est à un public aussi large que possible que le fabricant souhaite s’adresser en proposant sur le marché le nouveau mobile Moto G9 Play. Ici, il n’est pas question de stylet ou d’un processeur puissant mais suffisamment performant pour les applications de la vie quotidienne.

Un SoC Snapdragon 662

Ainsi, le nouveau smartphone Motorola Moto G9 Play est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 662 associé à 4 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 64 Go qui, c’est toujours une bonne chose, peut être étendues grâce à l’insertion d’une carte mémoire micro SD dans le logement prévu à cet effet. Il y a un port USB Type C ainsi qu’un port audio jack 3,5 mm pour y brancher un casque, par exemple mais l’une des caractéristiques les plus remarquables, c’est sa batterie.

Une batterie qui devrait tenir facilement deux jours

D’une capacité de 5000 mAh, elle promet d’offrir jusqu’à deux jours d’autonomie avec une seule charge. Selon le constructeur, vous pourrez aussi écouter de la musique pendant 83 heures, regarder des vidéos pendant 16 heures ou naviguer sur Internet pendant bien plus longtemps. Grâce à la technologie TurboPower, elle peut regagner plusieurs dizaines de pourcent en seulement quelques minutes. Cela peut être pratique le matin si on a oublié de recharger son mobile ou pour une étape dans un week-end chargé, par exemple.

Un capteur 48 mégapixels

Le nouveau smartphone Motorola Moto G9 Play dispose d’un écran de 6,5 pouces Max Vision HD+ au format 20:9. Il y a une encoche sur la partie supérieure, au centre. Celle-ci abrite le capteur photo frontal de 8 mégapixels ouvrant à f/2.2. Le capteur principal, au dos, est un modèle 48 mégapixels avec technologie Quad Pixel pour passer en mode 12 mégapixels si besoin et augmenter significativement la quantité de lumière captée. Il y a également deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun pour calculer les profondeurs de champs et réaliser des photos macro.

Bientôt disponible

Animé par le système Android 10 avec une surcouche logicielle My UX qui intègrent les expériences Moto et des fonctions personnalisables, le smartphone laisse la possibilité de créer ses propres thèmes grâce à la sélection des polices de caractère, les animations du lecteur d’empreinte digitale et les icônes. Le nouveau smartphone Motorola Moto G9 Play sera disponible début septembre décliné en bleu pour 189,99 €, en prix conseillé.