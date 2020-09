Asus ZenFone 7 et ZenFone 7 Pro avec Snapdragon 865+ et triple caméra pivotante

Alors que les marques de smartphones recherchent par tous les moyens à faire disparaître la caméra frontale, Asus a trouvé une solution innovante : intégrer un module pivotant qui fait basculer les objectifs de l’arrière vers l’avant, selon les besoins. Il est installé sur les nouveaux smartphones Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro qui embarquent aussi des composants haute performance et une large batterie de 5000 mAh, le tout à moins de 700 euros.

De nombreux constructeurs de smartphones tentent de cacher ou de faire disparaître le capteur photo frontal qui peut prendre de la place sur l’écran et ainsi dégrader l’expérience lors de visionnage de films ou lors de sessions de jeux, par exemple. Xiaomi aurait réussi à le cacher sous la surface d’affichage. Asus, de son côté, propose un module à triple capteurs qui pivote d’avant en arrière et inversement, selon si vous souhaitez vous prendre en selfie ou saisir un paysage devant vous. Le constructeur appelle cela la Flip Camera.

Triple capteurs pivotant

Cette Flip Camera est composée de trois capteurs dont le principal est un Sony IMX686 de 64 mégapixels. Il y a également un autre capteur Sony IMX363 ultra grand angle et un téléobjectif de 8 mégapixels capable de zoomer optiquement 3x. Afin de limiter les bougés, le constructeur a intégré un stabilisateur optique. Les smartphones sont capables de filmer avec une définition 8K et propose des fonctionnalités dédiées aux enregistrements vidéos tels que l’HyperSteady pour la stabilisation, Wind Filter pour limiter les bruits parasites ou Mic Focus pour capter le son plus précisément qu’avec un microphone classique.

Une surface d’affichage pleine

Avec ce principe de module pivotant, la surface d’affichage occupe une très large place à l’avant de l’appareil. Ainsi, les Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro utilisent un écran de 6,67 pouces AMOLED au format 20:9 et offrent une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz afin de proposer des défilements fluides. Selon le constructeur, il pourrait atteindre 700 nits en luminosité et il est compatible HDR10+. Il offre une définition de 2400x1080 pixels.

Des smartphones super-puissants

Les nouveaux smartphones Asus Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro sont animés, respectivement par un processeur Qualcomm Snapdragon 865+ et Snapdragon 865, tous les deux associés à 8 Go de mémoire vive en mode LPDDR5. La capacité de stockage du Zenfone 7 est de 128 Go UFS 3.1. Comptez sur 256 Go d’espace pour le Zenfone 7 Pro. Les deux mobiles profitent du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1, du NFC et de tous les capteurs nécessaires comme le lecteur d’empreinte digitale sur le côté. Les Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro sont compatibles avec les réseaux 5G. Ils mesurent 165 x 77,28 x 9,6 mm pour un poids de 230 grammes.

Une batterie pour deux jours avec gestion de charge

Enfin, notez que les deux smartphones haut de gamme d’Asus bénéficient d’une large batterie d’une capacité de 5000 mAh. Elle supporte la technologie Quick Charge et, selon son constructeur, pourrait gagner 60% en seulement 34 minutes et il faudrait 93 minutes pour la recharger à 100%. En outre, sachez que les mobiles sont équipés d’un système de protection de la batterie qui permet de gérer certains paramètres afin de prévenir son déchargement pour cause de charge excessive pour une durée de vie optimale. Vous pouvez, par exemple, activer le mode chargement lent, la nuit ou définir la capacité maximale à 80, 90 ou 100%.

Les nouveaux smartphones Asus Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro seront disponibles à partir du 10 septembre pour des prix conseillés respectifs de 699 euros et 799 euros.