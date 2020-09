Le Samsung Galaxy Z Fold 2 disponible en précommande au prix de 2020 euros

Montré brièvement lors de la présentation Unpacked début août, le nouveau smartphone pliable Samsung Galaxy Z Fold 2 est désormais disponible en précommande. Nouvelle charnière, écran plus grand.

Après un premier modèle sorti en fin d’année dernière, le constructeur sud-coréen continue de développer son offre de smartphones pliants en proposant désormais le nouveau Galaxy Z Fold 2 qui vient s’ajouter au Galaxy Z Flip. Mais, à la différence de ce dernier qui se déplie dans le sens vertical, le Fold2 s’organise autour d’un mouvement horizontal, tel que le Huawei Mate X2, par exemple. Plié, c’est donc un smartphone. Totalement ouvert, il s’utilise comme une tablette tactile.

Deux écrans à votre service

Son écran interne s’étend sur une diagonale de 7,6 pouces. Il s’agit d’une dalle AMOLED autorisant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il est capable d’afficher jusqu’à 3 applications simultanément à la manière d’un ordinateur. En outre, il y a également un second écran. Installé à l’extérieur, il mesure 6,2 pouces en diagonale au format 25:9, donc très peu large et plutôt long. Il n’est que 60 Hz mais permet d’afficher 2 applications en même temps. Si vous commencez à en utiliser une depuis l’écran externe, en ouvrant l’appareil, vous pouvez continuer à l’exploiter sur l’écran intérieur.

Nouvelle charnière plus robuste

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy Z Fold 2 profite d’une nouvelle charnière. Renforcée, elle serait bien plus robuste que celle intégré sur le précédent modèle, selon le constructeur. En outre, sachez qu’au moment de votre commande, il est possible d’en choisir le coloris afin d’obtenir un mobile personnalisé. L’appareil est décliné en noir mystique ou bronze mystique, comme le Galaxy Note 20.

Une puce Snapdragon 865+ et 12 Go de RAM

Techniquement, le Galaxy Z Fold 2 est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 865+ associé à 12 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage. Il a un triple module photo comprenant un capteur de 12 mégapixels, un autre de 12 mégapixels pour l’ultra grand angle et un dernier de 12 mégapixels avec téléobjectif pour un zoom optique 2x. Deux caméras pour se prendre en selfie sont aussi disponibles avec 10 mégapixels chacune. La batterie a une capacité de 4500 mAh capable de se recharger rapidement avec un chargeur 25 W. L’appareil est compatible 5G. Il mesure 159,2 x 68,16,8 mm en mode smartphone ou 159,2 x 128,2 x 6,9 mm en mode tablette.

Aperçu rapidement lors de la présentation des Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra, le nouveau smartphone Samsung Galaxy Z Fold 2 est disponible en précommande pour 2020 €. Avec l’appareil, vous profitez d’un accès au service Galaxy Z Premier Service, disponible 24h/24 et 7j/7 pour vous aider en cas de problème avec le mobile. L’assurance Samsung Care+ est aussi inclue pendant un an ainsi qu’un abonnement YouTube Premium pendant 4 mois.