Wiko Y61 et Y81 : des smartphones d’entrée de gamme à moins de 100 euros

Wiko propose deux nouveaux smartphones d’entrée de gamme pas chers puisqu’ils s’affichent à partir de 90 euros. Les Wiko Y61 et Y81 offrent de larges écrans, des performances suffisantes pour un usage au quotidien et une batterie qui tient la journée voire plus.

Chez Wiko, la gamme Y représente les smartphones d’entrée de gamme. Ainsi, le constructeur propose désormais dans le commerce deux modèles qui sont réellement à portée de toutes les bourses qui succèdent aux Wiko Y60 et Wiko Y80 de l’an passé. Le nouveau mobile Wiko Y81 s’appuie sur un écran LCD de 6,2 pouces. Il offre la reconnaissance faciale et dispose d’un bouton Google pour interroger l’assistant et ainsi interagir avec des objets connectés installés dans la maison ou simplement pour répondre à des questions.

Wiko Y81 avec processeur quad-core et 2 Go de RAM

Le smartphone WIko Y81 est animé par une puce Mediatek quad-core associée à 2 Go de mémoire vive (RAM) et une capacité de stockage de 32 Go qui peut être étendue grâce à une carte mémoire micro SD (jusqu’à 256 Go). Il y a un seul appareil photo qui compte un capteur de 13 mégapixels capable de filmer avec une définition Full HD.

À l’avant, il y a un capteur de 5 mégapixels pour se prendre en selfie. L’appareil peut accueillir jusqu’à 2 cartes SIM. Il supporte la 4G mais pas la 5G. Il est Wi-Fi et Bluetooth. Sa batterie a une capacité de 4000 mAh ce qui fait dire à son constructeur qu’il peut tenir au moins une journée, voire deux. Enfin, notez la présence d’un port audio jack 3,5 mm pour y brancher un casque ou un système audio externe. Fin, le mobile mesure 157,9 x 76,1 x 8,3 mm pour un poids de 166 grammes ce qui est très léger.

Le nouveau smartphone Wiko Y81 est décliné en bleu, vert ou or. Il est disponible pour 100 euros environ.

Wiko Y61, pour tous les budgets

Plus raisonnable encore en termes de prix, le Wiko Y61 est un smartphone qui s’organise autour d’un écran de 6 pouces. Il affiche une définition de 480x960 pixels. Il est animé par une puce Mediatek 6761WE associée à 2 Go de mémoire vive. Il offre un espace de stockage de 16 Go qu’il est possible d’étendre jusqu’à 256 Go avec le concours d’une carte mémoire micro SD.

Ce smartphone à petit prix dispose d’un capteur photo à l’arrière de 8 mégapixels avec la possibilité de filmer avec une définition Full HD. Pour l’avant, c’est un capteur de 5 mégapixels sans flash. Sa batterie a une capacité de 3000 mAh ce qui devrait lui permettre de tenir une journée avec une seule charge. Il est animé par Android 10 Go.

Le nouveau smartphone Wiko Y61 est aussi proposé en vert, noir ou or et disponible pour 90 euros environ.