Realme 7 et 7 Pro désormais officiels avec la charge rapide

La marque realme vient d’officialiser la commercialisation de deux nouveaux smartphones de milieu de gamme, les realme 7 et realme 7 Pro. Ils s’affichent avec un écran AMOLED et une batterie compatible avec la charge rapide.

Le constructeur realme continue son rythme effréné de présentations et enchaîne les sorties de smartphones. Après le champion du zoom pour un prix modéré realme X3 SuperZoom et le très bon realme X50 5G, le fabricant annonce l’arrivée prochaine des realme 7 et realme 7 Pro. Ce dernier profite des meilleurs composants tandis que l’autre s’appuie sur des technologies éprouvées.

Le nouveau smartphone realme 7 Pro dispose effectivement d’un écran AMOLED de 6,4 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels. Il offre un taux de rafraîchissement de « seulement » 60 Hz là où son prédécesseur, le realme 6 Pro propose du 90 Hz. Dommage. Cette fréquence est par contre disponible sur le realme 7 qui s’affiche sur une dalle IPS avec ses 6,5 pouces en diagonale et une définition identique au modèle Pro. Pour les deux appareils, il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le profil, au niveau du bouton marche/arrêt, comme sur la quasi-totalité des smartphones de la marque.

Des composants plutôt véloces

Techniquement, le realme 7 Pro est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 720G, pensée pour le gaming et associée à 6 ou 8 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie. Il y a 128 Go d’espace de stockage interne qui peut être étendu grâce à l’insertion d’une carte mémoire micro SD. Cette dernière vient se loger au même endroit que les deux cartes SIM supportées par les mobiles realme 7 et realme 7 Pro. Le realme 7 profite d’un processeur Mediatek Helio G95 associé à 4, 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire interne.

Grosse capacité de batterie à charge rapide

Les deux smartphones profitent de batterie ayant une grande capacité. Le realme 7 Pro propose 4500 mAh avec une compatibilité charge rapide à 65 Watts. Normalement, on croise cette technologie sur des modèles haut de gamme. Le constructeur annonce la possibilité de recharger l’intégralité de la batterie en seulement 34 minutes. Pour sa part, le realme 7 dispose d’un bloc de 5000 mAh, plus conséquent donc mais qui offre une charge rapide à « seulement » 30 Watts. Enfin, côté photo, les deux appareils disposent de la même configuration. Il s’agit d’un capteur principal de 64 mégapixels Sony IMX682, d’un capteur grand-angle de 8 mégapixels, d’un objectif monochrome pour optimiser les portraits et d’un dernier capteur dédié aux prises de vue en mode macro. À l’avant, le realme 7 Pro dispose d’un capteur de 32 mégapixels contre 16 pour le realme 7.

Bientôt, encore plus d’infos

Pour le moment, seuls les prix pour le marché indien sont officiels. Realme devrait communiquer sur la date de disponibilité et les tarifs des différentes configurations (selon la capacité de RAM et de mémoire de stockage embarquée) pour la France, le 30 septembre prochain. En attendant, le realme 7 Pro 6/128 Go est proposé à 19 999 roupies (soit 230 € environ) ou à 21 999 roupies (soit 253 € environ). Le realme 7 est annoncé à 14 999 roupies (soit 172 € environ) pour la version 4/64 Go ou 6/64 Go (prix de lancement) et à 16 999 roupies (soit 195 € environ) pour la configuration 8/128 Go.