Wiko dégaine les View 5 et View 5 Plus et promet une semaine d'autonomie avec seulement deux charges

Le constructeur Wiko vient d’annoncer la sortie sur le marché de deux nouveaux smartphones de milieu de gamme, les View 5 et View 5 Plus. Embarquant une batterie d’une capacité de 5000 mAh, un système léger et des fonctions d’optimisation, le fabricant promet que deux charges seraient suffisantes pour alimenter les mobiles pendant une semaine.

Après les récents smartphones d’entrée de gamme que sont les Wiko Y61 et Y81, la marque présente les nouveaux mobiles View 5 et View 5 Plus. Ces deux appareils misent à la fois sur leur design, sur leur autonomie, mais également sur leur configuration photo à quadruples capteurs, tout de même, pour séduire un public aussi large que possible.

Grosse batterie et autonomie certifiée

L’une des caractéristiques les plus remarquables sur les View 5 et View 5 Plus de Wiko, se sont leur batterie. D’une capacité de 5000 mAh, le constructeur annonce qu’une seule charge permet de les utiliser pendant 3,5 jours. Pour arriver à un tel résultat, le fabricant compte sur sa technologie d’intelligence artificielle qui, selon lui, permet d’assurer une très bonne gestion de la consommation d’énergie et des applications en cours d’exécution en arrière-plan. Les 3,5 jours auraient même été certifiés par le laboratoire indépendant SmartViser, une référence dans les tests d’autonomie. Malheureusement, il n’est pas question ici de charge rapide.

4 capteurs au dos

Les Wiko View 5 et View 5 Plus profitent d’une configuration photo identique et intéressante. Elle s’appuie sur 4 capteurs. Le module principal est un 48 mégapixels. Il y a également un capteur de 8 mégapixels pour faire des photos ultra grand angle et deux autres objectifs de 5 mégapixels et 2 mégapixels pour, respectivement, optimiser les photos macro et portraits. Pour l’avant, il y a un seul capteur de 8 mégapixels, là aussi, le même pour les deux appareils. L’objectif est cerclé d’une couleur différente selon le niveau de batterie. Notez la présence d’un lecteur d’empreinte digitale au dos afin d’identifier avec certitude le propriétaire ou, du moins, les personnes autorisées à se servir du mobile. La reconnaissance faciale est également possible pour déverrouiller les appareils.

Techniquement parlant, ça peut suffire au quotidien

Le smartphone Wiko View 5 est animé par une puce Mediatek Helio P22 6762D associé à 3 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage qui peut être étendu. Le mobile mesure 165,95 x 76,84 x 9,3 mm pour un poids de 201 grammes. Le modèle Wiko View 5 Plus s’appuie sur un processeur Mediatek Helio P35 avec 4 Go de mémoire vive et 128 Go extensibles. L’écran est identique sur les deux smartphones. Il est de type IPS. Il mesure 6,55 pouces affichant une (faible) définition de 720x1600 pixels. Les appareils sont Wi-Fi, Bluetooth et profitent de la radio FM ainsi que d’une prise audio jack pour y brancher directement un casque.

Le nouveau smartphone Wiko View 5 est décliné en bleu, or ou vert pour 180 euros environ. Comptez sur un prix de 200 euros environ pour le modèle Wiko View 5 Plus en bleu ou argent.