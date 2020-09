Xiaomi Poco X3 (NFC) avec écran 120 Hz et une grosse batterie 5160 mAh

La marque Xiaomi a organisé un événement en ligne pour présenter son dernier smartphone de la gamme Poco. Le Poco X3 (NFC) est donc maintenant officiel et il pourrait séduire un très large public puisqu’il propose un écran 120 Hz, une batterie de 5160 mAh, 4 capteurs photo au dos, le tout pour un prix à partir de 230 € seulement.

Le nouveau smartphone Xiaomi Poco X3 vient s’ajouter au Poco X2 annoncé en début d’année dans un contexte très particulier pour cause de pandémie mondiale. Mais son design s’inspire clairement d’un autre mobile de la marque, le Poco F2 Pro dont il reproduit le bloc rond intégrant les capteurs photo, au dos. Mais là où le F2 Pro propose une caméra frontale jaillissante ou pop-up, le Poco X3 arbore un poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Un écran 120 Hz

Avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz et sa dalle LCD au format 20:9 s’étirant sur 6,67 pouces, l’écran du Poco X3 (NFC) affiche une définition de 1080x2400 pixels. La fréquence de la zone d’affichage s’adapte automatiquement selon les contenus et peut ainsi passer de 60 à 90 voire à 120 Hz lorsque cela s’avère nécessaire. Cela permet une meilleure gestion de l’autonomie et d’en profiter un maximum. Le Poco X3 rejoint donc le clan assez fermé des smartphones capables d’offrir une parfaite fluidité lors de défilement de pages et lors de sessions de jeux à l’image des Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, realme X50 5G, realme X3 SuperZoom, OnePlus 8 Pro, Oppo Find X2 Pro, Xiaomi Mi 10 UItra et Redmi K30 Ultra, par exemple.

Un tout nouveau SoC Snapdragon 732G

Le nouveau smartphone Xiaomi Poco X3 profite de la toute nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 732G pensée pour le gaming et associé à un GPU Adreno 618 Elite Gaming Series et à 6 Go de RAM. Il y a plusieurs versions : 64 ou 128 Go d’espace de stockage (de type UFS 2.1) pour enregistrer des documents. Le Poco X3 bénéficie de la dernière version du Game Turbo 3.0 afin d’optimiser les performances lors des jeux. Le mobile profite d’une large connectivité avec du NFC pour pouvoir s’appairer rapidement et pour payer sans contact. Il y a également du Wi-Fi et du Bluetooth. Notez également la présence de haut-parleurs stéréo.

Quatre capteurs au dos et un en frontal

Pour la photo, le Poco X3 est plutôt bien équipé. Il profite d’une configuration quadruple capteurs. Le module principal est un capteur de 64 mégapixels. Il est accompagné d’un autre capteur de 13 mégapixels pour faire de l’ultra grand angle et il y a aussi deux derniers capteurs de 2 mégapixels pour les photos macro et pour l’optimisation des profondeurs de champ. À l’avant, il faut compter sur un objectif de 20 mégapixels avec une ouverture f/2.2 et la technologie SuperPixel 4 en 1 pour un maximum de détails. Notez que le constructeur a intégré plusieurs fonctions créatives, dont des filtres photo à utiliser sans modération. En outre, l’appareil est capable de filmer avec une définition 4K Ultra HD avec un mode Vlog pour créer rapidement des vidéos à partager sur les réseaux sociaux.

Une grosse batterie 5160 mAh pour alimenter le tout

Pour animer le tout, le Poco X3 s’appuie sur une batterie d’une capacité impressionnante de 5160 mAh, soit l’une des plus importantes du marché actuellement. Cela fait dire à son constructeur qu’il peut tenir pendant deux jours avec une seule charge. Celle-ci peut être rapide puisque le mobile supporte le système de charge rapide à 33 Watts. Toujours selon le fabricant, il faudrait 65 minutes pour la remplir totalement. La batterie utilise une technologie innovante baptisée Middle Middle Tab (MMT) qui fait qu’elle se remplit par le milieu pour distribuer l’énergie sur les côtés alors que les batteries conventionnelles se chargent par un côté rendant l'opération plus lente.

Le nouveau smartphone Poco X3 sera disponible à partir du 10 septembre pour un prix de 230 euros environ pour la version embarquant 64 Go d’espace de stockage ou à 270 € environ pour la configuration avec 128 Go disponibles. Le 10 septembre (et seulement ce jour-là), le Poco X3 64 Go est proposé à un tarif de 200 euros sur le site du constructeur et sur Amazon.