LG Wing, un smartphone original avec un second écran pivotant

Officialisé en Corée du Sud, le nouveau smartphone LG Wing a de quoi étonner. En effet, il est équipé d’un écran rotatif laissant apparaître un plus petit en dessous, le tout permettant de gagner en productivité.

Cela fait maintenant deux ans que LG ne fait plus parler de lui sur le marché des smartphones, du moins en France, prétextant un repositionnement stratégique sur un marché ultra concurrentiel. Pourtant, avec le nouveau mobile baptisé Wing, la société sud-coréenne pourrait revenir sérieusement dans le jeu proposant un modèle particulièrement novateur et original. Reste à savoir si son concept séduira un large public ou qu’il restera sur un marché confidentiel.

Un concept original

Résolument différent des autres smartphones actuellement disponibles sur le marché, le LG Wing passe du mode Swivel (déployé) au mode Basic et inversement. Dans la première situation, toute la partie avant du mobile pivote sur 90 degrés passant ainsi en mode paysage et dévoilant un second écran de 3,9 pouces. Les applications peuvent ensuite profiter de ces deux surfaces d’affichage ou deux applications peuvent y être affichées en même temps. Par exemple, en regardant une vidéo sur une plateforme de partage, il est possible d’avoir des commandes ou une barre de recherche sur l’écran secondaire.

Deux écrans dont un monté sur une charnière

L’écran principal mesure 6,8 pouces en diagonale et utilise la technologie P-OLED FullVision. Il est au format 20,5:9. Les bandes noires y sont donc particulièrement réduites, presque comme les smartphones Sony Xperia 1 II, Xperia 5 ou Xperia 10, par exemple. Il est monté sur une charnière avec un amortisseur hydraulique qui réduit la tension sur le mécanisme pendant la rotation et son dos profite d’un revêtement spécial qui ne raye pas le second écran. LG annonce que le système serait capable de résister à plus de 200 000 rotations.

N’oubliez pas la photo

La caméra frontale est installée sur un emplacement jaillissant (ou pop-up). Elle dispose d’un capteur de 32 mégapixels disponible uniquement lorsqu’il y a besoin. Il rentre automatiquement dans son logement en cas de détection de chute ou de fermeture de l’application d’appareil photo. A l’arrière, il y a 3 capteurs. Le module principal est un capteur de 64 mégapixels associé à deux autres de 12 et 13 mégapixels pour faire du grand angle. Le second écran peut alors servir de palette de retouche affichant les fonctions dédiées à cette activité alors que la photo est affichée sur l’écran principal.

Le nouveau smartphone LG Wing profite de la fonction Gimbal Motion Camera. Il s’agit de comprendre que le second écran sert de poignée pour aider au maintien de l’appareil en main et assurer un maximum de stabilité. Des fonctions sont ainsi prévues comme un joystick pour contrôler l’angle de l’appareil photo, un réducteur de secousses ou de flous ou encore un mode suivi pour les vidéos, par exemple.

Une puce Snapdragon 765 5G et 6 Go de RAM

Sinon, techniquement, le smartphone LG Wing s’appuie sur une puce Qualcomm Snapdragon 765 5G associée à 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 128 ou 256 Go selon la version choisie avec la possibilité d’insérer une carte mémoire micro SD. La batterie a une capacité de 4000 mAh avec la possibilité de chargement sans fil. L’appareil est animé par Android 10 avec une surcouche logicielle. Il est Bluetooth 5.1, NFC et Wi-Fi ac. Il mesure 169,5x74,5x10,9 mm pour un poids de 260 grammes là où la moyenne des mobiles est plutôt de 200 grammes environ. LG annonce une certification IP54 pour une résistance relative à l’eau et à la poussière.

Bientôt en France ?

LG commercialise le Wing dès le mois d’octobre en Corée du Sud. Il sera ensuite disponible aux États-Unis ainsi qu’en Europe pour un prix encore inconnu. Est-ce que ce modèle signera le retour du constructeur sur le marché des smartphones en France ? La réponse d’ici quelques mois.