Motorola lance les Moto G9 Plus et Moto E7 Plus

La marque Motorola profite de cette rentrée pour annoncer l’arrivée de deux nouveaux smartphones d’entrée et de milieu de gamme, les E7 Plus et G9 Plus. Dotés de très larges écrans, de composants optimisés dont une grosse batterie, ils promettent de pouvoir passer à un niveau supérieur pour un prix contenu.

Afin de se démarquer le plus possible sur le marché ultra concurrentiel qu’est celui des smartphones, Motorola veut proposer des mobiles qui intègrent des composants plutôt performants au sein d’un châssis assez passe-partout, le tout pour un budget le plus limité possible. Ainsi, la série des G9 accueille un nouveau membre, le Moto G9 Plus, après le Moto G9 Play annoncé fin août.

Un très grand écran de 6,8 pouces

Le smartphone Motorola Moto G9 Plus profite d’un très large écran de 6,8 pouces au format 20:9 Max Vision, soit la plus grande surface d’affichage installée par le constructeur sur un mobile. Il affiche une définition de 1080x2400 pixels. Il est compatible HDR10 pour éclairer le mieux possible les zones sombres sur les vidéos. Il profite d’une puce Qualcomm Snapdragon 730G pensée pour les jeux associée à 4 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne extensibles. Il bénéficie également d’une large batterie de 5000 mAh, comme le Moto G9 Play, par exemple. Elle supporte la charge rapide TurboPower 30.

4 Capteurs au dos pour faire de belles photos

Pour la partie multimédia, le nouveau Moto G9 Plus embarque 4 capteurs au dos. Le module principal est un 64 mégapixels avec ouverture f/1.8. Il est accompagné de trois autres objectifs de 8, 2 et 2 mégapixels respectivement pour faire du grand angle, réaliser des prises de vue macro et aider au calcul de la profondeur de champ et optimiser les portraits. L’appareil est capable de filmer avec une définition Ultra HD 4K à 30 images par seconde. Il intègre un capteur d’empreinte digitale pour déverrouiller le mobile.

Moto E7 Plus, un entrée de gamme avec capteur 48 mégapixels quand même

De son côté, le Moto E7 Plus est un modèle d’entrée de gamme. Il dispose d’un écran de 6,5 pouces affichant une définition faible de 720x1600 pixels. Il est de type IPS et au format 20:9. Il fonctionne grâce à un processeur Qualcomm Snapdragon 460 associé à 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 64 Go extensibles. Le mobile dispose d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh.

Pour prendre des photos, le Moto E7 Plus s’appuie sur un capteur principal de 48 mégapixels capable de faire du 4 en 1 afin de capturer un maximum de détails. Il est accompagné d’un autre capteur de 2 mégapixels pour calculer les profondeurs de champ. Pour se prendre en selfie, il faut compter sur l’objectif frontal intégré dans le poinçon sous l’écran embarquant 8 mégapixels.

Pour une disponibilité fin septembre

Les deux smartphones sont animés par Android 10 avec la possibilité de passer assez rapidement sous la version 11 du système de Google étant donné qu’il n’y a pas de surcouche logicielle. Le nouveau Motorola Moto G9 Plus sera disponible en exclusivité sur le site Amazon.fr à un prix de 279,99 euros à partir de la fin du mois de septembre. Le Motorola Moto E7 Plus sera disponible à 159,99 euros à la même période.